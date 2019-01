Bonnes perspectives de croissance pour l'entreprise canadienne Bausch Health en 2019





LAVAL, QC, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC) est bien positionnée pour connaître une croissance au Canada en 2019, sous le nouveau nom de Bausch Health, Canada inc., grâce à une solide gamme de produits et à une présence bien établie dans le secteur de la fabrication au pays.

Bausch Health a récemment lancé trois nouveaux traitements à la disposition des patients canadiens, soit VYZULTAMC (solution ophtalmique de latanoprostène bunod) qui permet de réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire; CONTRAVEMD (bupropion et naltrexone) pour la prise en charge du poids à long terme chez les adultes (obèses et en surpoids, en présence de comorbidités liées au poids) en complément d'un régime alimentaire hypocalorique et d'exercice physique; et SILIQMC (brodalumab) pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie. De plus, les installations de production de classe mondiale de la société au Canada continuent de produire un vaste éventail de traitements novateurs destinés aux marchés du monde entier.

« Au Canada, l'équipe de Bausch Health se consacre à sa mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé, qui comprennent la gamme actuelle de produits ainsi que de nouveaux produits novateurs, dont VYZULTAMC, SILIQMC et CONTRAVEMD », a déclaré Richard Lajoie, président et directeur général de Bausch Health, au Canada. « Nous sommes fiers de notre entreprise et de nos employés qui ont une influence positive dans la vie quotidienne des patients. Ensemble, nous créons une dynamique afin d'améliorer la santé des Canadiens. »

VYZULTAMC est indiqué pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire, a reçu un avis de conformité de Santé Canada le 27 décembre 2018. VYZULTAMC est le premier analogue de prostaglandine dont l'un des métabolites est le monoxyde d'azotei, et aussi le premier nouveau traitement innovateur pour le glaucome à angle ouvert au Canada depuis près de vingt ans. Bausch Health prévoit commencer les activités de vente et de marketing de VYZULTAMC au Canada au cours du deuxième trimestre de 2019.

CONTRAVEMD, qui a reçu l'approbation de Santé Canada le 26 mars 2018, est indiqué en complément d'un régime alimentaire hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique pour la prise en charge du poids à long terme chez les adultes. Quatre études de phase III ont montré que ce médicament aide les patients qui présentent un indice de masse corporelle (IMC) de plus de 27 et une maladie concomitante liée au poids ainsi que les patients qui souffrent d'obésité (IMC de plus de 30) à perdre jusqu'à quatre fois plus de poids en un an, comparativement aux patients qui suivent seulement un régime alimentaire et un programme d'exercices.'ii' 'iii' 'iv' 'v'

SILIQMC a reçu l'approbation de Santé Canada, le 6 mars 2018, pour une utilisation par voie sous-cutanée dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie. Subséquemment le 20 juin 2018, le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a recommandé « le remboursement du brodalumab à 210 mg dans le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère chez les patients adultes qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie »vi. Présentement, Bausch Health collabore avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et les différents régimes d'assurance médicaments afin que les patients aient accès à SILIQMC dès que possible par le biais d'une couverture publique.

CONTRAVEMD et SILIQMC sont offerts par l'entremise de divers régimes privés d'assurance-maladie et les patients qui prennent ces traitements ont accès à des programmes complets de soutien aux patients.

Les installations de production de classe mondiale de Bausch Health au Canada jouent également un rôle crucial dans le succès de l'entreprise, car bon nombre de ses produits phares sont fabriqués dans les usines de Laval et de Steinbach, notamment JUBLIAMD (éfinaconazole) qui est indiqué pour le traitement topique de l'onychomycose légère à modérée des orteils, et plusieurs produits destinés au marché américain, comme XIFAXAN® (rifaximine); APRISO® (mésalazine) et GLUMETZA® (chlorhydrate de metformine) à 500 mg.

À propos de Bausch Health Companies Inc.

Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX : BHC) est une société mondiale ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons un large éventail de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux et de produits en vente libre, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastroentérologie et de la dermatologie. Nous honorons nos engagements en bâtissant une société novatrice vouée à l'amélioration de la santé globale.

Au Canada, la gamme de produits d'ordonnance de la société couvre les domaines de la santé oculaire, de la dermatologie et des affections cardiométaboliques. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au https://www.bauschhealth.ca.

