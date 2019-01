/R E P R I S E -- Avis aux médias - La CSQ en 2019 - Année charnière pour le secteur public/





MONTRÉAL, le 3 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, fera le point sur les priorités de son organisation pour la prochaine année dans le cadre d'une conférence de presse, le mercredi 9 janvier à 9 h 30, à l'Atrium de la Maison du développement durable.

Elle précisera les dossiers qui retiendront l'attention de son organisation au cours des prochains mois, notamment en ce qui concerne la défense de ses membres. Il sera également question, plus largement, des luttes sociales qui retiendront l'attention de la CSQ.

Aide-mémoire

QUOI : Priorités de la CSQ pour 2019



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ



QUAND : Mercredi 9 janvier 2019 à 9 h 30



OÙ : Maison du développement durable

Salle Atrium

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal, H2X 3V4

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : @csq_centrale

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :