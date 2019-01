/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le mardi 8 janvier 2019/

14 h 30

Le premier ministre participera au Forum du Canada et des Premières Nations autogouvernantes et signataires de traités modernes et prononcera un discours d'ouverture. La ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna assisteront également au Forum.