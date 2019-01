28 jours sans alcool, un effet bien ancré dans la mentalité des Québécois





- La Fondation Jean Lapointe vise le demi-million et près de 10 000 participants -

MONTRÉAL, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Jean Lapointe est fière d'annoncer le retour du Défi 28 jours sans alcool pour une 6e édition, un mouvement plus grand que soi qui soutient la prévention de la consommation de l'alcool, du cannabis et des autres drogues chez les jeunes du secondaire de partout au Québec. Alors que les inscriptions sont déjà bien entamées, «l'effet 28 jours» battra son plein du 1er au 28 février 2019 en ayant pour objectif de récolter un demi-million de dollars et d'engager près de 10 000 participants.

« L'impact du don de 28 $ est immense puisque la contribution de chaque participant permet de rencontrer 2 jeunes du secondaire. L'argent amassé soutient les activités de la Fondation Jean Lapointe qui donne des ateliers de prévention à 80 000 jeunes du secondaire annuellement, et ce à la grandeur de la province », explique Annie Papageorgiou, directrice de la Fondation Jean Lapointe.

Grande nouveauté

Cette année, les participants auront le choix de relever leur défi selon trois niveaux : bronze (lundi au jeudi sans alcool), argent (vendredi au dimanche sans alcool) et or (tout le mois de février sans alcool). Leur don leur donnera accès à une expérience numérique innovante via la plateforme interactive où se trouvera du contenu exclusif, en plus de réaliser au quotidien son impact dans sa région.

Comme chaque année, le défi vise à faire réaliser la place de l'alcool dans nos vies, en plus viser à réduire la prévalence des dépendances auprès des adolescents grâce aux ateliers Mon indépendance, j'y tiens et APTE.

« L'effet 28 jours résume bien l'impact qu'ont les dons amassés lors du défi sur les adolescents qui bénéficient des ateliers de prévention des toxicomanies. Encore une fois, nous comptons sur des ambassadeurs dévoués pour supporter le 28 jours, dont Martin Juneau chef cuisinier et propriétaire du restaurant Pastaga à Montréal, Valérie Roberts, animatrice à CKOI, Jean-Philippe Wauthier, animateur à Radio-Canada, les soeurs Stratis, auteures du blogue TPL Mom, en plus d'Éliane Gagnon, comédienne », ajoute Annie Papageorgiou.

Les Québécois ont adopté le 28 jours et c'est devenu un rendez-vous annuel pour plusieurs d'entre eux. L'objectif de cette 6e édition est de propager l'effet d'impact que chaque participant a sur les jeunes du secondaire grâce à leur don.

Pour participer ou parrainer un participant, rendez-vous au www.defi28jours.com/

À propos de la Fondation Jean Lapointe

En plus de 35 ans d'existence, la Fondation Jean Lapointe est devenue le véritable chef de file de la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances qui affectent la population. Elle soutient activement la Maison Jean Lapointe, reconnue aujourd'hui comme le centre par excellence de la réadaptation des toxicomanies, du jeu pathologique et de la prévention de ces problématiques au Québec.

fondationjeanlapointe.org

SOURCE Fondation Jean Lapointe

