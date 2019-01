Seiko Dream Square -- la plateforme interactive du Monde de l'horlogerie de Seiko -- s'ouvre à Tokyo





TOKYO, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Seiko Watch Corporation est fière d'annoncer l'ouverture de Seiko Dream Square, un nouveau centre commercial de quatre étages, au coeur de son berceau dans le district de Ginza à Tokyo. Seiko Dream Square permet aux visiteurs de « voir, ressentir et vivre » la riche histoire et le riche patrimoine d'horlogerie de Seiko depuis 1881 grâce à son musée, ses magasins d'exposition et ses divertissements. Accueillant dans l'esprit d'« Omotenashi, » un terme japonais signifiant un service et une hospitalité de premier ordre, Seiko Dream Square est une destination pour les visiteurs de tous les âges et un centre de communication de l'histoire de la marque à l'échelle mondiale -- de Ginza au monde entier.

(Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/201812251792?p=images )

Vidéo : https://kyodonewsprwire.jp/attach/201812251792-O1-n846Hi7t.mp4

Le petit musée situé au premier étage est à l'image de l'intérieur de la tour d'horloge symbolique de Wako. La tour est un symbole historique de Seiko et un repère célèbre de Ginza où Kintaro Hattori, fondateur de Seiko, a basé son siège. Aux étages supérieurs, les visiteurs peuvent apprécier une expérience de shopping dans le monde des principales collections de Seiko, Prospex, Presage, Lukia, and Astron, chacune exposée dans un cadre raffiné basé sur sa propre identité.

Ginza est un district de Tokyo renommé pour son élégance haut de gamme et luxueuse qui s'est transformé en un centre commercial et d'affaires prestigieux. Seiko Dream Square est situé au centre du district et sert de carrefour pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Lors d'une cérémonie d'inauguration le 19 décembre 2018, le président et PDG de Seiko Watch Corporation, Shinji Hattori, a commenté en ces termes, « Une montre Seiko est bien plus qu'un produit industriel. Elle peut devenir une partenaire dans notre vie et dans notre histoire. Notre rêve est que Seiko Dream Square soit l'endroit où les visiteurs du monde entier viennent trouver cette partenaire particulière. »

Avec Seiko Dream Square, il existe désormais quatre établissements Seiko dans le district de Ginza : Wako et la Boutique Premium Seiko Ginza pour les montres de grand luxe (au croisement de la 4e rue et de la 7e rue, respectivement), et la Boutique Seiko (au 5e étage du centre commercial GINZA SIX) pour diverses collections mondiales.

Seiko Dream Square

Adresse : 4-4-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061

Heures d'ouverture : 10 h 30-19 h 00 du lundi au dimanche

Langues : Japonais, Anglais, Chinois (Mandarin)

Site Web : https://dreamsquare.seikowatches.com

