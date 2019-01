SC Johnson tient sa promesse mondiale et agrandit la transparence en matière d'ingrédients en Amérique latine





Le programme de divulgation en tête de l'industrie se rend aux consommateurs partout au monde et a inspiré les entreprises à l'échelle mondiale

RACINE, Wisconsin, le 8 janvier 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, SC Johnson concrétise un engagement à l'échelle mondiale, promis il y a presque dix ans, en agrandissant son programme mondial de transparence en matière d'ingrédients, en tête de l'industrie, pour inclure l'Amérique latine, et livrant la transparence aux consommateurs partout au monde qui utilisent ses produits.

SC Johnson a mené l'industrie vers une plus grande transparence et poursuit la divulgation au-delà des normes de l'industrie. L'entreprise a aussi mené la charge auprès des organismes du gouvernement pour une réforme importante de la gestion et la divulgation des produits chimiques. Lorsque l'entreprise a annoncé son plan de transparence en matière d'ingrédients, les règlements exigeant la divulgation des ingrédients n'existaient pas.

« Il y a dix ans, SC Johnson a pris un engagement envers la transparence mondiale en matière d'ingrédients. Aujourd'hui, en agrandissant notre programme à l'Amérique latine, nous avons concrétisé cet engagement, » a déclaré Fisk Johnson, président-directeur général de SC Johnson. « En tenant notre promesse, nous avons répandu la transparence en matière d'ingrédients partout au monde et, en même temps, nous avons aidé à motiver l'industrie vers une plus grande transparence. »

Par exemple, SC Johnson a commencé à divulguer les ingrédients de parfums spécifiques aux produits en 2015. Deux ans plus tard, en 2017, Procter & Gamble, Unilever et Reckitt Benckiser ont annoncé des plans pour augmenter leur propre divulgation des parfums des produits.

L'approche pionnière de SC Johnson a vraiment commencé en 2009, grâce aux programmes de divulgation des ingrédients lancés aux États-Unis et au Canada. En 2016, le programme européen de transparence en matière d'ingrédients de l'entreprise a été dévoilé sur WhatsInsideSCJohnson.com . Un an plus tard, le marché de l'Asie-Pacifique a été ajouté au programme mondial de transparence en matière d'ingrédients de SC Johnson. L'Amérique latine est le dernier morceau du casse-tête.

« Alors que plusieurs entreprises ont été lentes à incorporer la transparence en matière d'ingrédients à leurs produits, SC Johnson a toujours été à l'avance, » a dit Ken Cook, président du groupe de travail sur l'environnement. « Je félicite Fisk Johnson pour son engagement continu envers les consommateurs comme chef de file mondial de la transparence en matière d'ingrédients. »

La direction de SC Johnson pour la transparence en matière d'ingrédients a ouvert la voie pour permettre aux autres de l'industrie de suivre. En 2015, SmartLabel® a été dévoilé comme outil numérique pour accéder à une plus grande gamme d'ingrédients de produits, cinq ans après le début de la divulgation des ingrédients par SC Johnson. SC Johnson a aussi ouvert la voie pour préconiser la transparence des produits aux niveaux fédéral et des États, y compris un appui solide pour renforcer l'U.S. Toxic Substances Control Act (Loi relative au contrôle des substances toxiques des É.-U.) et soutenant la Cleaning Product Right to Know Act de la Californie (Loi sur le droit d'être informé au sujet des produits de nettoyage), qui a été signée en 2017, faisant de la Californie le premier État à exiger la divulgation des ingrédients sur les étiquettes des produits et en ligne pour les produits de nettoyage. SC Johnson a donné un exemple audacieux pour la transparence en matière d'ingrédients, qui a entraîné des changements significatifs.

« Les exigences en matière de transparence ne diminueront pas, et il y a plusieurs technologies le permettant, comme la chaîne de blocs qui facilitera la traçabilité et la transparence pour tous et qui augmentera la rentabilité, » a dit Joel Makower, président et éditeur général auprès de GreenBiz Group. « Donc, alors qu'ils augmentent et deviennent plus disponibles, je crois que cela mènera à plus d'exigences pour la transparence. »

Leadership en transparence

La divulgation des ingrédients des produits n'est qu'une initiative parmi plusieurs de transparence poursuivie par SC Johnson. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise :

A été la première à partager une liste exhaustive des ingrédients parfumés utilisés dans ses produits en 2012. La palette de parfums SC Johnson exclut environ 2 400 ingrédients qui ne répondent pas aux normes élevées de l'entreprise, même s'ils répondent à celles de l'industrie et sont légaux dans le commerce.

A dirigé l'industrie lorsqu'elle a ajouté une divulgation des parfums spécifiques aux produits sur un site Web en 2015.

A commencé à divulguer en 2017, sur une base spécifique aux produits, la présence de 368 allergènes cutanés potentiels qui peuvent se produire dans ses produits. Cela va au-delà des règlements et dépasse de beaucoup ce que la plupart des entreprises partagent.

Était la première de son industrie à rendre claire et disponible au public la science rigoureuse de son programme de sélection des ingrédients, en 2018. Le programme Greenlisttm, examiné par les pairs, évalue les effets sur la santé humaine et l'environnement de plus de 3 500 ingrédients utilisés dans son portefeuille mondial de produits, et tient compte des dangers et des risques associés à l'utilisation de ces ingrédients dans ses produits.

Est devenue, en 2018, la première entreprise importante de biens de consommation emballés à divulguer, à l'échelle mondiale, les ingrédients parfumés, à une quantité aussi faible que 0,01 pour cent de la formule des produits, sur l'ensemble de son portefeuille des marques.

Aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à plus des entreprises, y compris les informations au sujet des ingrédients dans les produits qu'ils utilisent. Selon un récent sondage mondial sur l'opinion publique, 74 pour cent des consommateurs partout au monde s'attendent à ce que les entreprises fournissent une transparence des produits et services.[i]

« Je suis extrêmement fier du dévouement et du travail des employés de SC Johnson pour livrer une transparence mondiale en matière d'ingrédients, » a déclaré M. Johnson. « Par le biais de ces efforts, SC Johnson travaille toujours fort pour mériter la bienveillance des consommateurs. À titre d'entreprise familiale, nous nous engageons à honorer ces valeurs et conserver cette confiance. »

« Au cours des récentes années, nous avons vu plusieurs changements dans le domaine de la transparence en matière d'ingrédients, » a indiqué Mary Mazzoni, éditeure principale de 3BL Media et TriplePundit. « Par exemple, les consommateurs se préoccupent maintenant des ingrédients dans les produits qu'ils achètent, de la façon dont ces ingrédients affectent leur santé humaine individuelle et, de plus en plus, de la santé de l'environnement. »

Rendre les informations disponibles aux consommateurs mondiaux

Le programme mondial de transparence en matière d'ingrédients de SC Johnson fournit maintenant les informations pour plus de 8 700 produits utilisés dans presque tous les pays au monde, en 35 langues. En respectant cet engagement important, SC Johnson peut maintenant offrir un accès sans parallèle à presque 6 milliards de consommateurs, fournissant une liste exhaustive des ingrédients de produits pour plusieurs marques emblématiques de l'entreprise.

Pour tous ceux qui veulent savoir ce qui se trouve dans un produit de SC Johnson, ainsi que la raison, tous les détails sont disponibles au WhatsInsideSCJohnson.com , rédigés en termes clairs et directs, y compris la raison de chaque ingrédient. Cette plateforme simple, facile à naviguer et utiliser sur les appareils mobiles, permet aux consommateurs de consulter un produit qu'ils pensent acheter, voir les ingrédients énumérés en un format clair et facile à comprendre et, ultimement, faire le choix approprié à leur famille.

Grâce à son approche mondiale unique, SC Johnson hausse encore une fois la barre pour l'industrie tout en offrant aux consommateurs partout au monde les outils et les informations qu'il leur faut pour faire des choix éclairés. SC Johnson encourage d'autres entreprises à divulguer leurs propres ingrédients aux consommateurs partout au monde.

Leadership en transparence des parfums

Actuellement, l'industrie des biens de consommation utilise 3 700 ingrédients parfumés approuvés par l'International Fragrance Association (l'Association internationale des parfums). En 2012, SC Johnson a intensifié encore plus l'examen des ingrédients parfumés avec la création de sa palette exclusive de parfums, qui réduisait les ingrédients parfumés acceptables de 3 700 à environ 1 300 utilisés dans les produits de SC Johnson.

En 2015, SC Johnson était la première entreprise américaine de biens de consommation emballés, en collaboration avec ses principaux fournisseurs de parfums, à offrir la divulgation des ingrédients parfumés spécifiques aux produits. Cela a dirigé d'énormes changements sur l'ensemble de l'industrie des parfums qui mènent à une plus grande transparence en matière d'ingrédients parfumés, jusqu'au niveau des composants.

En 2018, SC Johnson est devenue la première entreprise importante de biens de consommation emballés à divulguer, à l'échelle mondiale, les ingrédients parfumés, à une quantité aussi faible que 0,01 pour cent de la formule des produits, sur l'ensemble de son portefeuille des marques. Cette action poursuit le trajet d'une décennie de l'entreprise à transformer les efforts de l'industrie pour la transparence en matière d'ingrédients.

Transparence en matière d'allergènes

En 2017, SC Johnson a concrétisé un engagement de divulguer la présence de 368 allergènes cutanés potentiels, par produit, sur son site Web des ingrédients. Ce niveau de transparence va bien au-delà des normes réglementaires et industrielles actuelles. D'autres entreprises utilisent des ingrédients semblables, mais ne divulguent que selon les exigences réglementaires de l'EU 26, qui exige seulement l'énumération de 26 allergènes cutanés potentiels. SC Johnson prend soin d'utiliser uniquement des ingrédients qui contiennent des allergènes cutanés potentiels en quantités si faibles qu'il serait très peu probable de créer une nouvelle allergie cutanée ou de déclencher une réaction allergique cutanée.

Pour déterminer notre liste exhaustive d'allergènes cutanés potentiels, les scientifiques SC Johnson ont analysé environ 3 000 séries de données provenant de sources publiques et industrielles pour les allergènes cutanés identifiés sur les listes de réglementation des pays et de l'industrie des parfums, les contributions du Comité scientifique européen de sécurité des consommateurs, les données des cliniques de dermatologie et les fiches de données de sécurité des fournisseurs individuels. L'entreprise en ensuite partagé ses résultats à des fins de validation avec des experts dans les domaines de la dermatologie, de l'immunotoxicologie, de la toxicologie des parfums et des allergènes.

Programme des critères Greenlisttm

Tirant partie de l'engagement à la transparence de l'entreprise de tout dévoiler au sujet des ingrédients utilisés et de la science rigoureuse qui informe ces choix, en 2017, SC Johnson a commencé à partager publiquement les critères scientifiques soutenant le programme de sélection des ingrédients Greenlisttm de l'entreprise. Le programme Greenlisttm aide l'entreprise à améliorer continuellement ses produits en choisissant les ingrédients qui aident à mieux protéger la santé humaine et l'environnement. Les gens peuvent maintenant voir, en détail, le soin donné au choix de chaque ingrédient utilisé dans les produits de SC Johnson.

Le programme Greenlisttm de SC Johnson a guidé le développement des produits de l'entreprise depuis presque 20 ans. Chaque ingrédient dans chaque produit de SC Johnson passe par le programme rigoureux Greenlisttm, qui est axé sur une évaluation à quatre étapes, examinée par les pairs, de son impact potentiel sur la santé humaine et l'environnement. Le programme Greenlisttm examine les dangers et les risques afin de sélectionner les ingrédients utilisés par l'entreprise, et selon quelle concentration, le cas échéant. Il est fondé sur les meilleures données disponibles et dirigé par l'engagement de l'entreprise à assurer l'amélioration continue de nos produits.

Dans le cadre du programme Greenlisttm, SC Johnson conserve une liste des ingrédients qui ne sont pas permis dans ses produits. Elle porte le nom de liste des « ingrédients non autorisés ». Elle comprend plus de 200 matières premières uniques dans environ 90 catégories et plus de 2 400 substances parfumées. Ces matières répondent toutes aux exigences légales et réglementaires, et sont souvent utilisées par d'autres entreprises dans l'industrie, mais ne répondent simplement pas aux normes de SC Johnson. Vous pouvez trouver de plus amples informations au sujet du programme Greenlisttm de SC Johnson dans son 26e rapport annuel de la durabilité, The Science Inside .

Leadership de l'industrie

Exigeant une réforme des règles de gestion des produits chimiques au niveau fédéral, SC Johnson a été l'une des premières entreprises à appuyer des efforts bipartites pour actualiser et moderniser la loi fédérale Toxic Substances Control Act (TSCA) (Loi relative au contrôle des substances toxiques) afin d'atteindre un programme crédible, fondé sur les risques et la science, pour la gestion des produits chimiques dans le commerce qui inspire la confiance de la sécurité des produits chimiques utilisés dans les produits de consommation. SC Johnson a été l'une des premières entreprises de biens de consommation emballés à témoigner publiquement de l'appui du renforcement des outils disponibles pour l'examen de tous les produits chimiques commerciaux, l'évaluation des risques des substances à priorité élevée et la réglementation de certaines conditions d'utilisation, lorsque nécessaire. En 2016, à la suite de la signature de la loi Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act (Loi de la sécurité publique de Frank R. Lautenberg pour le 21e siècle), SC Johnson a été reconnue pour le leadership pour la défense de cette réforme par Barack Obama, président des États-Unis à cette époque.

SC Johnson a aussi appuyé le développement et l'approbation législative de la Cleaning Product Right to Know Act de la Californie (Loi sur le droit d'être informé au sujet des produits de nettoyage) de 2017 par l'Assemblée de la Californie, en partenariat avec des ONG, des groupes de l'industrie et des parlementaires locaux pour faire avancer la législation sur la divulgation. La législation a créé un programme de communication des ingrédients à l'échelle de l'industrie pour les fabricants de produits d'assainissement de l'air, les constructeurs d'automobiles, le nettoyage général, le polissage et l'entretien des planchers, pour les consommateurs et les institutions, améliorant la transparence en matière d'ingrédients sur les étiquettes des produits, avec une meilleure divulgation sur les sites Web des fabricants.

De plus, en 2017, SC Johnson a ajouté SmartLabel® pour plusieurs de ses marques populaires américaines. Le programme SmartLabel® offre aux consommateurs un accès facile et instantané aux informations détaillées sur les produits, tout comme le site Web WhatsInsideSCJohnson.com , afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées au sujet des produits qu'ils apportent à la maison. En fournissant des endroits supplémentaires aux consommateurs pour trouver des informations au sujet de ses produits, SC Johnson continue à faire grandir la confiance des consommateurs.

Transparence : la suite

Bien que SC Johnson ait atteint son engagement pour la divulgation des ingrédients, elle n'arrête pas là. La transparence sera toujours la priorité alors que l'entreprise s'efforce continuellement d'être l'entreprise la plus fiable de son industrie par le biais d'une plus grande transparence.

« Nous sommes loin d'avoir fini en ce qui concerne la transparence, » a déclaré Johnson. « La transparence est ancrée dans nos valeurs et nous aide à rester concentrés sur la façon dont nous menons nos activités à titre d'entreprise mondiale afin de gagner la confiance des consommateurs partout au monde. »

Visionnez le communiqué de presse interactif multicanaux ici :

https://www.multivu.com/players/English/8452051-sc-johnson-ingredients-transparency-whatsinside/

À propos de SC Johnson

SC Johnson est une entreprise familiale dévouée à proposer des produits innovants de haute qualité et à garantir l'excellence sur le lieu de travail. L'entreprise a également pris un engagement à long terme envers l'environnement et les communautés où elle mène ses activités. Basée aux États-Unis, SC Johnson est l'un des premiers fabricants de produits d'entretien ménager, de produits de rangement domestique, de produits d'assainissement de l'air, de produits de lutte contre les insectes, de produits d'entretien des chaussures et de produits pour les professionnels. L'entreprise commercialise des marques bien connues telles que GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® et ZIPLOC® aux États-Unis et ailleurs, avec des marques commercialisées en dehors des États-Unis telles que AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® et RIDSECT®. Cette entreprise fondée il y a 133 ans génère des ventes d'une valeur de 10 milliards de dollars, emploie environ 13 000 personnes partout au monde et vend ses produits dans pratiquement tous les pays du monde. www.scjohnson.com

[i] Radar GlobeScan 2017

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/620114/SC_Johnson_Logo.jpg

SOURCE SC Johnson

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 06:45 et diffusé par :