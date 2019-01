Shoppers Drug Mart lance sa plateforme de commerce électronique pour le cannabis médical





Le site Cannabis médical de Shoppers Drug Mart (www.shoppersdrugmart.ca/cannabis) permet aux patients de commander directement d'une source de confiance, en plus d'offrir des conseils, différentes variétés et du soutien.

BRAMPTON, ON, le 8 janv. 2019 /CNW/ - Shoppers Drug Mart a procédé aujourd'hui au lancement de sa plateforme de vente en ligne de cannabis médical visant à offrir aux patients une source unique et fiable pour tous leurs besoins en matière de cannabis à usage thérapeutique. Ce lancement permet d'allier au modèle de commerce électronique du cannabis médical actuellement en vigueur au Canada les conseils avisés de professionnels de confiance du domaine de la santé.

« En tant qu'experts en médicaments, les pharmaciens ont un rôle important à jouer dans l'usage sécuritaire et éclairé du cannabis médical. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction pour ceux qui recherchent un suivi et du soutien de la part de professionnels de confiance dans ce domaine, explique Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart. Le cannabis médical, comme tout autre médicament prescrit, exige les mêmes conseils de qualité de la part d'un professionnel de la santé. Puisque le cannabis médical est de plus en plus prescrit aux Canada en raison de ses bienfaits thérapeutiques, notre objectif est d'accroître les services et le soutien offerts aux patients dans le cadre ce processus. »

En visitant le site www.shoppersdrugmart.ca/cannabis, les patients auront accès à différents produits provenant de producteurs canadiens autorisés, expédiés en toute discrétion directement à leur domicile. De plus, Shoppers Drug Mart offrira du soutien aux patients par l'intermédiaire de son nouveau Centre d'assistance sur le cannabis Shoppers, constitué d'une équipe virtuelle de professionnels pouvant offrir conseils et soutien aux patients. En vertu de la réglementation actuelle, les pharmaciens ne peuvent pas distribuer de cannabis médical en pharmacie.

Durant la phase initiale de lancement, les patients de l'Ontario pourront apporter leur document médical (semblable à une ordonnance) à la pharmacie Shoppers Drug Mart de leur quartier, qui traitera l'information. Par la suite, les conseillers spécialisés du Centre d'assistance sur le cannabis Shoppers communiqueront avec les patients, vérifieront leurs antécédents médicaux et toute contre-indication en fonction des autres médicaments pris par le patient, et leur fourniront du soutien quant à leur inscription en ligne et le choix de la variété appropriée.

« Pour les personnes éprouvant des problèmes de santé chroniques, comme l'arthrite, l'avis d'un professionnel de la santé et l'accès à des conseils de confiance ont une valeur inestimable lorsque vous envisagez l'utilisation de cannabis médicinal », déclare Janet Yale, présidente et chef de la direction de la Société de l'arthrite.

La formation des pharmaciens est soutenue par le comité médical consultatif de Shoppers Drug Mart, un comité d'experts médicaux indépendants de partout au pays qui fournissent des conseils sur de nouvelles données cliniques et qui ont développé des algorithmes cliniques pour aider nos conseillers en soins de cannabis à choisir la bonne variété en fonction de la recommandation du médecin traitant.

Shoppers Drug Mart a signé des ententes en matière d'approvisionnement et de qualité avec dix producteurs autorisés et fournira des produits et des accessoires médicaux.

À propos de Shoppers Drug Mart

Shoppers Drug Mart est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les 1 300 et quelques établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec), de trois destinations beauté offrant des produits luxueux et exploités sous la dénomination Murale, et de services dermatocosmétiques dans un emplacement indépendant, La clinique beauté de Shoppers Drug Mart. De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 36 établissements Shoppers Home Health Care, de sept magasins Wellwise détenus par Shoppers Drug Mart et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart Inc., fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique des Compagnies Loblaw Limitée.

