Protégez-Vous renouvelle son sceau de recommandation à Réno-Assistance: Toujours « Meilleur choix » en 2019 pour trouver un entrepreneur





Malgré qu'il soit toujours « Meilleur choix », Réno-Assistance ne s'assoit pas sur ses lauriers et met encore plus à profit toute l'intelligence disponible pour raffiner sa vérification à 360°

MONTRÉAL, le 8 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Réno-Assistance qui a mérité le sceau « Recommandé par Protégez-Vous » en 2017, à la suite d'une enquête exhaustive de l'organisme auprès de plus de 700 consommateurs, vient de voir son sceau « Meilleur choix » renouvelé pour 2019.

Depuis ses débuts, Réno-Assistance a orienté plus de 68 000 clients à travers divers projets de rénovation tant résidentiels que commerciaux. Le taux de satisfaction des clients après travaux en regard des entrepreneurs atteint 94,5 %, ce qui est exceptionnel dans ce domaine.

Au coeur du système de Réno-Assistance se trouvent des conseillers en rénovation expérimentés et près de 1 000 entrepreneurs et professionnels « Vérifiés à 360° ». Avant d'accepter un professionnel ou un entrepreneur, l'équipe de vérification de l'entreprise confirme notamment son existence légale, sa solvabilité, la validité de sa licence de la Régie du bâtiment du Québec, l'existence et la validité d'une assurance responsabilité d'un minimum de 2M$, les poursuites judiciaires dont il a été l'objet, les plaintes non résolues à l'Office de la protection du consommateur, les références des clients et bien plus. Bien qu'elle ait déjà la meilleure vérification de l'industrie, Réno-Assistance a ajouté le 1er janvier de nouvelles exigences à son processus :

En plus de l'enquête de solvabilité sur l'entreprise, les actionnaires de l'entreprise devront se soumettre à une enquête de crédit personnelle

Les entrepreneurs devront dorénavant permettre des inspections sporadiques de chantiers

Pour les projets de plus grande envergure, Réno-Assistance vérifiera que l'entrepreneur est en règle auprès de Revenu Québec en vérifiant l'attestation de Revenu Québec

Selon l'ampleur du projet, Réno-Assistance demandera à l'entrepreneur de disposer d'un cautionnement de construction en plus du cautionnement de la RBQ

Le certificat de l'AMF sera vérifié sur les projets commerciaux qui le requièrent

« Nous sommes constamment à la recherche du « zéro défaut ». Notre philosophie est de rassembler toute l'information humainement disponible et de guider le client avec toute notre expertise en plus de ne retenir que les professionnels et entrepreneurs que nous recommanderions à un membre de notre famille pour un projet similaire. On veut faciliter la vie des clients en leur sauvant du temps et des étapes et en réduisant au minimum leurs risques de pertes financières. » dit Eric Périgny, président fondateur de l'entreprise.

L'entreprise avait aussi bonifié au cours de 2018 son entrevue réalisée avec les entrepreneurs afin de bien comprendre comment ils dirigent leur entreprise, quelles sont leurs valeurs, leur philosophie de service à la clientèle, etc.

Grâce à l'algorithme qui calcule l'Indice de Confiance de l'Entrepreneur (ICE) introduit en 2017 et perfectionné depuis, l'équipe de vérification de Réno-Assistance est constamment mise au courant des changements dans le comportement des entrepreneurs. La perte d'un employé clé, des problèmes de santé, une surcharge de travail, un divorce sont autant de raisons qui peuvent affecter le rendement d'un entrepreneur. C'est pourquoi il n'est pas suffisant de se fier sur une acceptation à un moment précis. Les entrepreneurs doivent donc en tout temps respecter les normes de Réno-Assistance de façon rigoureuse, car le moindre relâchement peut les faire exclure sur-le-champ.

Le système S.I.G.N.A.L., exclusif à Réno-Assistance, permet d'informer les clients lorsque la situation d'un entrepreneur qu'ils ont rencontré au cours de la dernière année change. Ce système permet par exemple au client d'éviter de signer un contrat avec un entrepreneur qui présente un risque qui a trop augmenté.

Les conseillers en rénovation, étant en constante communication avec les clients et les entrepreneurs, permettent aussi de déceler rapidement des situations potentiellement problématiques et d'intervenir au bon moment. Comme les conseillers sont bien au fait de la réalité quotidienne des entrepreneurs, ils contribuent grandement à leur formation continue en leur partageant de l'information et les meilleures pratiques pour leur permettre d'améliorer les services qu'ils offrent ultimement aux clients.

« Avec toute l'intelligence fournie par nos systèmes et « l'apport terrain » de nos conseillers, nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes de loin la manière la plus sécuritaire de rénover ou de construire avec les meilleurs entrepreneurs au meilleur prix possible » mentionne Paul-André Bégin, vice-président de l'entreprise.

Les entrepreneurs suggérés sont en concurrence entre eux pour obtenir le contrat, ce qui les motive à offrir le meilleur prix possible. Ils doivent également bien s'acquitter de leur mandat pour demeurer dans la banque d'entrepreneurs vérifiés et continuer de recevoir des invitations. Les conseillers attitrés aux clients restent disponibles au besoin pendant l'exécution du projet et en cas de différend entre le client et l'entrepreneur, Réno-Assistance propose un processus de médiation informel proactif.

Le fondateur et président de Réno-Assistance, Eric Périgny, a eu l'idée de créer son service après avoir vécu de mauvaises expériences dans le domaine de la rénovation. Des entrepreneurs qui lui avaient été recommandés et qui lui paraissaient sérieux de prime abord lui ont fait perdre des dizaines de milliers de dollars et c'est ainsi qu'est née l'idée d'une entreprise capable d'éviter de coûteuses erreurs à ses clients.

Réno-Assistance est une solution complète pour aider les propriétaires à réussir leurs rénovations en ayant accès aux meilleurs entrepreneurs. Un conseiller en rénovation expérimenté accompagne chaque client tout au long de son projet. Il lui fournit des conseils et des informations, l'aide à éviter les erreurs courantes, sélectionne jusqu'à trois entrepreneurs les mieux adaptés à ses besoins, programme les rendez-vous et envoie un rapport de vérification. Ce rapport contient des variables telles que l'indice de confiance, la vérification des antécédents judiciaires, la situation financière, les évaluations de clients et plusieurs autres informations clés. Le conseiller aide également le client à évaluer les soumissions reçues afin de prendre une décision éclairée. Aucuns frais ne sont exigés du client pour les soumissions obtenues des entrepreneurs vérifiés et pour l'assistance fournie par le conseiller. Établi depuis 2010 au Québec, Réno-Assistance offre également ses services dans la région du Grand Toronto.

