Sondage Numeris des Fêtes 2018 : 15 millions d'auditeurs canadiens pour les chaînes audio Stingray Musique





Selon les premiers résultats d'un sondage PPM de Numeris pour Stingray, 41,4 % des Canadiens et 41,6 % des Canadiens de 25 à 54 ans ont écouté les chaînes Stingray Musique à la télévision

MONTRÉAL, 08 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les résultats sont arrivés! Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY. A; RAY. B.), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui les résultats impressionnants des deux premières semaines de mesure d'écoute des chaînes audio télévisées Stingray Musique, telle qu'effectuée par la firme Numeris.

Entre le 17 et le 30 décembre 2018 :

Plus de 15 millions de Canadiens (41,4 % de la population de 2 ans et plus) et 41,6 % des adultes de 25 à 54 ans au pays (6,3 millions de personnes) ont syntonisé les chaînes audio Stingray Musique.





La chaîne des Fêtes de langue anglaise Stingray Musique a à elle seule été écoutée par plus de 7,2 millions de Canadiens (2 ans et plus).





La chaîne des Fêtes de langue française Stingray Musique a pour sa part rejoint plus de 1,9 million de Canadiens (2 ans et plus).





Stingray Musique représente 14,2 % des parts de l'univers audio Numeris chez la population canadienne de 2 ans et plus, et 12,8 % de parts de marché audio mesurées par Numeris pour les 25 à 54 ans au pays.

« Ces premiers résultats fournis par Numeris reflètent l'attrait de notre expérience d'écoute conviviale et soigneusement élaborée, qui ne ressemble à rien d'autre sur le marché, auprès des gens d'ici », explique Mathieu Péloquin, Vice-président, marketing et communications de Stingray. « Ces chiffres exceptionnels confirment ce que nous savons depuis des années : Stingray Musique est la source musicale préférée des Canadiens et des Canadiennes d'un océan à l'autre. Nous sommes tout particulièrement fiers de nos parts de marché chez les auditeurs de 25 à 54 ans. Notre présence solide sur le marché et notre capacité à nous adresser aux publics tous âges garantiront notre longévité. »

Stingray Musique est un service musical multiplateforme offert aux Canadiens par l'entremise de leur forfait télé. Les abonnés qui ont accès aux chaînes Stingray Musique à la télé peuvent également profiter du lecteur Web et de l'appli mobile connexes, qui regroupent 2?500 chaînes supplémentaires dans une variété de styles musicaux.

Sources :

AUDIO : Numeris (PPM), total non C pour le Canada, 17 au 30 décembre, semaine complète, données non confirmées. Univers audio Numeris = Écoute radiophonique totale + Écoute audio Stingray totale

TÉLÉVISION : Numeris (PPM), total pour le Canada, 17 au 30 décembre, semaine complète, données non confirmées.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1?200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Quelque 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .





Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

1 514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

