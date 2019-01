CES 201 9 : TILT présente « Made in Italy - the Art of Technology »





Rencontre des meilleures start-up de technologie italiennes

L'année dernière, l'Italie était représentée pour la première fois au Consumer Electronics Show de Las Vegas. En janvier 2019, grâce à TILT, près de 50 start-ups italiennes innovantes, dont beaucoup d'entre-elles étaient spécialisées dans l'alimentation, la santé et le bien-être, ont également eu l'occasion de montrer leurs réalisations sur le marché mondial

Pour la deuxième année consécutive, le TILT (Italian Technology Lab), un partenariat public-privé basé à Trieste, a sponsorisé la visite de la mission italienne au Consumer Electronics Show à Las Vegas, qui s'est tenu du 8 janvier au 11 janvier.

Les fondateurs de TILT, Teorema Engineering et Area Science Park, avec la collaboration de Italy Trade Agency, ont sélectionné les 50 start-ups italiennes les plus palpitantes provenant de plusieurs secteurs : l'alimentation, la santé et le bien-être.

« Notre participation a un double objectif » a expliqué Stefano Casaleggi, Directeur général d'Area Science Park. « D'une part, nous cherchions à présenter les meilleures start-ups et à donner aux investisseurs les plus prometteurs d'explorer de nouveaux marchés et d'entrer en contact avec de potentiels investisseurs. D'autre part, nous souhaitions favoriser et déclencher les processus d'innovation. Les start-ups, qui sont souvent gérées par de jeunes gens brillants et talentueux, peuvent être un catalyseur du développement économique. »

En 2018, la première participation italienne a atteint l'objectif principal d'offrir des opportunités concrètes de croissance pour un certain nombre de petites entreprises. La start-up Woolf, qui a conçu un appareil portable capable de rendre la conduite plus sûre illustre bien cela. La jeune entreprise a reçu le Prix de l'innovation au CES, puis a été choisie par la Borsa Italiana pour un programme d'accélérateur d'entreprises.

Michele Balbi, Président de Teorema a déclaré : « L'an dernier, nous avons démontré que l'esprit entrepreneurial italien était bien vivant, et que le pays pouvait générer des réalités novatrices capables de rivaliser sur le marché international. » Après le succès de 2018, un grand nombre de start-ups ont postulé pour l'édition de cette année, ce qui nous a permis de choisir les plus méritantes, parmi un large choix. »

La mission italienne au CES est appelée : « Made in Italy, The Art of Technology », et se trouve au stand 53221, à l'intérieur du pavillon italien.

