Centric Software dévoile de nouvelles cartes digitales collaboratives pour écran tactile





CAMPBELL, Californie, January 8, 2019 /PRNewswire/ --

Transformez digitalement les idées de design & le développement des collections ainsi que l'achat pour les détaillants, les grossistes et les sites de commerce en ligne avec des innovations révolutionnaires.

En mettant à profit sa stratégie de développement d'innovations qui accélèrent la transformation du commerce de détail pour les marques, les détaillants et les fabricants, Centric Software, leader de la gestion du cycle de vie des produits (PLM pour Product Lifecycle Management), a annoncé de nouvelles avancées pour sa Centric Visual Innovation Platform (Centric VIP). Développées en partenariat avec de grandes marques et détaillants de renommée mondiale, les cartes Digital Concept et Digital Buying révolutionnent le processus d'idéation des designs et l'achat en transformant radicalement la façon dont les équipes collaborent, échangent des idées et prennent des décisions. Centric Software propose les solutions professionnelles les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente de détail, de la chaussure, du luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg )



Centric VIP est une collection visuellement aboutie et entièrement digitale de cartes collaboratives pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les télévisions à écran tactile ; elles sont entièrement connectées avec Centric PLM. Les cartes Centric VIP transforment la stratégie produit, l'idéation et la commercialisation, tout en accélérant l'itération créative et l'exécution, pour les individus comme pour les équipes, y compris les dirigeants. L'interface très visuelle et esthétique de Centric VIP regroupe les informations en direct issues de plusieurs sources à travers l'ensemble de l'organisation. Ces cartes harmonisent les équipes et exploitent le savoir-faire interne pour une exécution rapide et accélèrent la commercialisation et l'innovation produit.

La nouvelle carte Digital Concept de Centric VIP allie créativité, expertise métier et technique pour accélérer le développement de nouveaux produits. Les équipes de l'ensemble des services, y compris la conception, le merchandising et la production/sourcing peuvent utiliser la carte Digital Concept comme sandbox digitale pour le jeu créatif et élaborer des scénarios hypothétiques au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, ce travail se déroule généralement hors ligne ou à l'aide d'outils ad hoc.

Utilisées en collaboration sur des appareils tactiles ou via un navigateur Internet, les équipes peuvent librement glisser et déposer des images d'inspiration à partir de sources telles que des planches de tendances, des sites web et des bibliothèques de produits PLM existantes pour capturer numériquement des concepts créatifs, des intentions de conception élaborées et créer des cahiers des charges. Les équipes de merchandising et de production/sourcing apportent une expertise supplémentaire et, à mesure que les concepts arrivent à maturité, elles sont rapidement orientées vers le système PLM pour le développement, les échantillons, le sourcing et la mise sur le marché.

Toutes les informations sont digitales, ce qui offre une visibilité complète sur l'état de la collection et évite la perte de données, des nouvelles saisies ou autres erreurs et augmente de façon spectaculaire la vitesse d'exécution. Les outils analogiques tels que les panneaux en mousse, les impressions papier et les post-it sont éliminés, ce qui améliore l'efficacité à plusieurs niveaux tout en optimisant la créativité et l'innovation produit.

La nouvelle carte Digital Buying de Centric VIP rationnalise également les sessions d'achat pour le commerce de détail, le commerce de gros et le e-commerce en alignant les équipes de produits et de catégories, les vendeurs, les acheteurs internes et les commerciaux sur une seule plateforme visuelle et épurée.

Les acheteurs choisissent des produits parmi des collections globales, de base ou spéciales et élaborent des gammes par canal (détail et/ou e-commerce), type de magasin ou même par magasin indépendant, avec des récapitulatifs d'engagements d'achat pour plusieurs canaux et d'autres analyses calculées automatiquement. Ces synthèses sont utilisées afin de prévoir les quantités globales pour la planification de la production et les vérifications de la quantité minimum commandée ; les analyses valident les choix d'achat en fournissant des informations telles que les quantités par couleur, matériau, style, fourchette de prix, date de livraison, région, canal, etc.

La mise en relation des équipes produit, merchandising, achat et ventes pour une collaboration en temps réel lors des sessions d'achat et la création d'assortiments régionaux permet de rationaliser considérablement la communication, de fournir aux décideurs régionaux des informations à jour et transparentes et de donner de la visibilité aux équipes produit sur les articles commercialisés. Le temps d'exécution est accéléré de manière spectaculaire.

« Les cartes Digital Concept et Digital Buying sont des innovations inspirées par le marché qui ont été développées en partenariat avec nos clients, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Les deux cartes accélèrent la transformation digitale en permettant aux concepteurs, aux responsables du merchandising et aux acheteurs de réellement collaborer, en changeant radicalement la façon dont les décisions sont prises. Cela se traduit au final par une accélération spectaculaire de la mise sur le marché de produits innovants. »

Centric Software présentera ses cartes innovantes Digital Concept et Digital Buying lors du salon annuel de la Fédération nationale du commerce de détail, le NRF 2019 : Retail's Big Show, qui se tiendra du 13 au 15 janvier, au Javits Center, à New York.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de démonstration ou pour en savoir plus.

Centric Software (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et avec des bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software fournit une plateforme de transformation digitale pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des articles de luxe, des loisirs de plein air, du sport et des produits de grande consommation. Centric Visual Innovation Platform (VIP ou plateforme d'innovation visuelle) se compose d'un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement digitales, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement le délai de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances. Centric 8, la plateforme PLM (Product Lifecyle Management ou gestion du cycle de vie des produits) de Centric qui a fait sa renommée, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et des collections, adaptées aux industries de consommation en constante évolution. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie récompensant sa solution PLM pour la vente au détail, la mode, les vêtements et les biens de consommation, dont le Frost & Sullivan Product Leadership Award en 2018, le Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award en 2016, ainsi que le Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award en 2012. Par ailleurs, Centric a fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

Centric est une marque déposée de Centric Software. Tous les autres noms de produits et de marques peuvent être des marques commerciales, propriété de leurs détenteurs respectifs.

Kristen Salaun Batby

EMEA Marketing Manager

ksalaun-batby@centricsoftware.com

Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 03:00 et diffusé par :