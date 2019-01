4D pharma plc : nomination d'administrateurs non exécutifs indépendants





LEEDS, Angleterre, January 8, 2019 /PRNewswire/ --

4D pharma plc (AIM: DDDD), entreprise pharmaceutique à la pointe du développement de produits biothérapeutiques vivants, annonce aujourd'hui la nomination d'Ed Baracchini, PhD, et du Professeur Axel Glasmacher, docteur en médecine, au poste d'administrateurs non exécutifs indépendants à effet immédiat.

Ed Baracchini, PhD, était précédemment directeur des affaires chez Xencor Inc. où il a dirigé les alliances stratégiques et les licences. Dans l'exercice de ses fonctions chez Xencor, il a négocié des accords de licence avec Novartis (représentant un montant de 2,6 milliards de dollars et axés sur des anticorps bispécifiques pour l'immuno-oncologie), Novo Nordisk (pour 600 millions de dollars et portant sur des collaborations en vue de la découverte de médicaments), Amgen (500 millions de dollars pour un accord d'option et de développement d'anticorps pour les maladies auto-immunes), pour ne citer que ces entreprises. Avant cela, il a occupé le poste de vice-président principal du développement des affaires chez Metabasis Therapeutics.

Le Professeur et docteur en médecine Axel Glasmacher, docteur en médecine, était jusqu'à peu vice-président principal et responsable de la recherche et du développement clinique mondiaux du département d'oncologie hématologique chez Celgene, où il a occupé divers postes internationaux pendant plus de dix ans. Les fonctions qu'il a exercées chez Celgene ont conduit à l'approbation de Revlimid®, Idhifa® et Vidaza® (pour les cancers hématologiques). Il a également travaillé sur le durvalumab, inhibiteur de la protéine PD-L1. Avant Celgene, le Professeur Glasmacher a oeuvré dans les domaines de l'hématologie et de l'oncologie à l'hôpital universitaire de Bonn.

Duncan Peyton, président-directeur général de 4D, a commenté à ce sujet : « C'est avec grand plaisir que nous accueillons Axel et Ed au sein de notre conseil d'administration. Leur expérience collective renforcera notre orientation commerciale et thérapeutique, tandis que 4D accélère le développement de son vaste portefeuille de produits axés sur le cancer et autres maladies immunologiques ».

Les informations suivantes sont divulguées conformément à la règle 17 et au paragraphe (g) de l'annexe 2 des Règles de l'AIM (Alternative Investment Market, un marché géré par la Bourse de Londres) pour les sociétés.

Edgardo (Ed) Baracchini Junior, 59 ans, ne détient aucune participation dans les actions de 4D pharma plc et exerce/a exercé les postes de direction et de partenariat actuels et précédents référencés ci-dessous :

Mandats actuels d'administrateur de sociétés et partenariats :

Aucun

Mandats d'administrateur de sociétés et partenariats exercés au cours des cinq dernières années :

INmune Bio, Inc.

Axel Gaston Glasmacher, 58 ans, ne détient aucune participation dans les actions de 4D pharma plc et exerce/a exercé les postes de direction et de partenariat actuels et précédents référencés ci-dessous :

Mandats actuels d'administrateur de sociétés et partenariats :

AG Life Science Consulting GmbH & Co. KG - finalisation de l'inscription officielle en attente

Glasmacher Verwaltungs-GmbH - finalisation de l'inscription officielle en attente

Mandats d'administrateur de sociétés et partenariats exercés au cours des cinq dernières années :

Aucun

À l'exception des informations ci-dessus, il n'y a pas d'autres informations à fournir conformément à la règle 17 et au paragraphe (g) de l'annexe 2 des règles de l'AIM pour les sociétés.

À propos de 4D

Fondée en février 2014, 4D est un leader mondial du développement de produits biothérapeutiques vivants, une nouvelle catégorie de médicaments en plein essor, définis par la FDA comme des produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, et servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plate-forme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries ayant un effet thérapeutique précis et évolué. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, qui sont naturellement présentes dans l'intestin humain sain. 4D mène actuellement une étude de phase II portant sur le syndrome du côlon irritable et présente un ensemble de 13 programmes précliniques en cours, concernant des domaines pathologiques tels que le cancer, l'asthme mal contrôlé et les maladies auto-immunes du système nerveux central. L'entreprise prévoit de commencer trois études cliniques supplémentaires en 2019.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter https://www.4dpharmaplc.com

Pour en savoir plus, veuillez contacter:

4D

Duncan Peyton, président-directeur général, +44(0)113-895-0130

Fay Weston, responsable des relations avec les investisseurs, +44(0)7990-381713



Zeus Capital Limited - Conseiller désigné et courtier conjoint, +44(0)161-831-1512

Dan Bate / Jordan Warburton



Bryan Garnier & Co. Limited - Courtier conjoint, +44(0)20-7332-2500

Dominic Wilson / Phil Walker



Communiqué envoyé le 8 janvier 2019 à 02:10 et diffusé par :