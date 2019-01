Legal and General choisit le logiciel de gestion des approvisionnements et des fournisseurs SMART by GEP®





- Legal & General choisit la plateforme logicielle unifiée de gestion des approvisionnements et des fournisseurs de GEP pour une solution complète de la source au contrat.

CLARK, New Jersey, 8 janvier 2019 /PRNewswire/ -- GEP, l'un des principaux fournisseurs de logiciels et de services d'approvisionnement destinés aux entreprises du Fortune 500 et du Global 2000 du monde entier, a annoncé aujourd'hui que Legal and General, le principal prestataire en matière de gestion des investissements, a choisi SMART by GEP®, la principale plateforme logicielle d'approvisionnement direct et indirect du secteur conçue nativement pour le cloud.

Avec son siège social situé à Londres, au Royaume-Uni, Legal and General est l'une des plus grandes sociétés de gestion des investissements d'Europe et la toute dernière entreprise leader du marché à adopter la plateforme logicielle unifiée d'approvisionnement SMART by GEP. Elle utilisera le système pour l'ensemble des opérations de la source au contrat (S2C), comprenant l'analyse des dépenses, la gestion des économies, l'approvisionnement, la gestion des contrats et la gestion des fournisseurs.

Daniel Keyworth, directeur des approvisionnements chez Legal and General, a déclaré : «?Nous avons entrepris une aventure passionnante en développant notre modèle opérationnel de gestion des approvisionnements et des fournisseurs afin de soutenir notre croissance. Les nouveaux outils numériques de GEP nous permettront d'améliorer davantage la façon dont nous nous engageons auprès de nos fournisseurs et partenaires et dont nous les gérons afin d'atténuer les risques de manière proactive et d'accroître la valeur pour nos clients.?»

La plateforme logicielle unifiée SMART by GEP de la source à la commande est une plateforme d'approvisionnement complète qui réunit toutes les fonctions d'approvisionnement en un seul produit conçu nativement pour les technologies cloud, tactiles et mobiles. SMART by GEP tire profit de l'économie dans le cloud pour fournir une solution qui répond facilement aux exigences de traitement les plus strictes des clients de GEP appartenant au Fortune 500 et au Global 2000, tout en éliminant les coûts élevés liés aux infrastructures et au support.

Tous les produits GEP sont indépendants de la plateforme, ce qui signifie qu'ils fonctionnent avec SAP, Oracle ou tout autre système ERP ou financier et comptable majeur. Fort d'un soutien et d'un service hors pair, GEP est le leader du secteur en matière de satisfaction de la clientèle.

SMART by GEP fournit une fonctionnalité de la source à la commande (source-to-order) complète dans une plateforme conviviale et conçue nativement pour le cloud, incluant l'analyse des dépenses, l'approvisionnement, la gestion des contrats, la gestion des fournisseurs, le procure-to-pay (de la demande d'achat au paiement), la gestion de projets d'économies et le suivi des économies, la facturation et d'autres capacités connexes. La plateforme primée S2P SaaS est développée nativement pour les technologies tactiles et mobiles, permettant aux utilisateurs de travailler n'importe où, à tout moment et sur n'importe quel appareil.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises d'envergure mondiale à fonctionner de façon plus efficace et efficiente, à bénéficier d'un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle pour les actionnaires.

Des idées neuves, des produits innovants, une expertise inégalée des domaines et des sujets, ainsi que des personnes

intelligentes et passionnées : voilà comment GEP crée et fournit des solutions commerciales unifiées d'une ampleur, d'une puissance et d'une efficacité sans équivalent.

Désigné Leader dans le Magic Quadrant Gartner ainsi que Meilleur fournisseur aux World Procurement Awards et aux EPIC Procurement Excellence Awards, GEP reçoit régulièrement les honneurs en tant qu'innovateur et leader dans le domaine des logiciels d'approvisionnement direct et indirect de la source au paiement par Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream et Ardent Partners.

GEP est également classé leader dans les services d'approvisionnement gérés (externalisation des achats) par Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS et IAOP. En outre, ALM Intelligence, le plus important cabinet de recherche dans le secteur du conseil en gestion, classe GEP leader en stratégie d'approvisionnement et en conseil en chaîne logistique.

Comptant 14 bureaux et centres d'opérations en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basé à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises partout dans le monde à réaliser leurs objectifs stratégiques, opérationnels et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plateforme de la source au paiement unifiée conçue nativement pour le cloud, rendez-vous sur www.smartbygep.com.

