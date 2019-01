LG Electronics dévoile sa promesse en matière d'intelligence artificielle pour une vie encore meilleure à l'occasion d'une présentation au CES 2019





Le directeur de la technologie de LG imagine une vie améliorée par la prochaine génération d'innovations en matière d'intelligence artificielle axées sur le consommateur.

TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Le président et directeur de la technologie de LG Electronics (LG), I.P. Park, Ph. D., a présenté la vision de l'entreprise pour l'avenir dans sa présentation au CES 2019, intitulée AI for an Even Better Life (L'IA pour une vie encore meilleure), le 7 janvier au MGM Park Theater à Las Vegas, dans le Nevada (États-Unis). À l'occasion du CES, le plus important salon mondial de l'électronique grand public, le directeur de la technologie de LG a expliqué comment les trois piliers clés de l'intelligence artificielle, soit l'évolution, la connectivité et l'ouverture, pouvaient fournir un écosystème d'IA robuste avec des solutions diversifiées pour le monde réel.

En tant que fervent défenseur de la technologie d'IA axée sur le consommateur, LG continue de jouer un rôle de chef de file dans la promotion du rôle avantageux de l'IA dans la vie des consommateurs. La présentation a mis en valeur les technologies d'intelligence artificielle de LG intégrées à des scénarios de la vie quotidienne pour donner à l'auditoire composé de plus de 3 000 personnalités de l'industrie, influenceurs et journalistes une meilleure compréhension de la façon dont l'entreprise s'affaire à transformer l'avenir. Le CLOi GuideBot de LG a partagé la vedette avec M. Park pendant l'allocution, devenant ainsi le tout premier robot à participer à une présentation au CES.

« La technologie améliore-t-elle votre vie? » Voilà la question que M. Park a posée à l'auditoire au début de sa présentation. « Au cours des 100 dernières années, les électroménagers tels que les réfrigérateurs, les laveuses et les aspirateurs ont réduit d'environ 75 % le temps consacré aux travaux ménagers, mais la quantité de travail cognitif impliqué a considérablement augmenté. » Selon M. Park, « la réponse réside dans l'IA, mais seulement si nous pouvons atteindre une véritable intelligence ».

Depuis son lancement en 2017, la marque d'intelligence artificielle ThinQ de LG a vu son portefeuille de produits croître rapidement pour inclure des climatiseurs, des laveuses, des téléviseurs, des téléphones intelligents et des aspirateurs-robots. M. Park a présenté les plus récentes innovations de LG liées à ces électroménagers qui exploitent la puissance de l'IA : la puce d'IA la plus avancée au monde pour les appareils ménagers, une laveuse à apprentissage amélioré et des machines « auto-réparatrices » qui peuvent détecter et réparer automatiquement les dysfonctionnements sans interrompre leur fonctionnement.

« Mais je veux parler d'autre chose que de simples améliorations, a poursuivi M. Park. Notre ambition est d'aller bien au-delà du rôle actuel de LG en tant que chef de file en matière d'électronique grand public afin de devenir un innovateur au service d'un mode de vie vraiment intelligent. » Proclamant la vision de LG relative à l'ère de l'intelligence artificielle, M. Park a expliqué comment les trois piliers clés de l'IA, soit l'évolution, la connectivité et l'ouverture, permettront à cette technologie de transformer chaque aspect de la vie quotidienne. Les produits ThinQ de LG évolueront au fil du temps en apprenant à connaître l'utilisateur, en s'harmonisant à la vie des clients et en favorisant un écosystème d'innovation rendu plus fort par les partenariats et la coopération en vue d'offrir « une définition nouvelle et audacieuse d'une vie meilleure ».

M. Park a souligné l'importance de l'évolution de l'intelligence dans le domaine de l'électronique grand public. Pour que les dispositifs d'intelligence artificielle aillent au-delà de la simple reconnaissance vocale et de l'exécution automatisée des tâches, ils doivent être capables de comprendre le but et l'intention derrière chaque commande. Une telle compréhension du contexte exige que l'IA évolue au fil des interactions avec l'utilisateur.

La connaissance inégalée des consommateurs qu'a LG passe de la maison à la route avec ses innovations qui promettent une nouvelle expérience en voiture. Avec l'avènement de la révolution de la conduite autonome, LG a entrepris de changer et d'élargir la définition même du véhicule, passant d'un moyen de transport à un espace mobile. La solution d'habitacle à intelligence artificielle de LG aidera les utilisateurs à tirer le meilleur parti du temps gagné en n'ayant pas à conduire, en transformant leur véhicule en salle de conférence, en salle de cinéma ou même en boutique personnelle.

« La réalisation de cette nouvelle expérience en voiture nécessite un vaste éventail de solutions matérielles et logicielles. C'est pourquoi nous avons besoin d'une collaboration OUVERTE », a déclaré M. Park en soulignant les efforts continus de LG pour favoriser une culture de l'innovation ouverte. M. Park a notamment abordé la collaboration de LG avec Adient, un important fabricant de sièges, visant à mettre au point des sièges intelligents pour une expérience en voiture plus personnalisée. Le nouveau plan de LG pour sa plateforme d'exploitation webOS, qui est en libre accès depuis mars 2018, a également été annoncé. « Dès cette année, nous ajouterons au webOS un accès ouvert à ThinQ de LG, la plateforme d'IA propriétaire, pour les développeurs du monde entier », a déclaré M. Park.

Ce dernier a ensuite présenté l'ambition de LG qui consiste à exploiter le potentiel de la technologie de l'intelligence artificielle à plus grande échelle en connectant des appareils jusqu'alors individuels à des systèmes intelligents. La plateforme RSDP (Robot Service Delivery Platform) de LG coordonnera systématiquement ce que de multiples robots voient, entendent et apprennent afin de transformer la façon dont nous gérons notre travail et notre environnement. Le réseau intelligent basé sur l'IA nous permettra d'améliorer radicalement l'efficacité de notre écosystème énergétique, de la production et du stockage jusqu'à la consommation. Une signalisation intelligente transformera les éléments physiques de l'espace, comme les murs, les panneaux et même les planchers, en une partie active et intelligente de l'environnement.

La présentation de LG mettait aussi en vedette des experts de renommée mondiale, dont Peter Diamandis, Ph. D., fondateur de la XPRIZE Foundation, Andrew Ng, Ph. D., chercheur renommé en IA, Alwin Bakkenes, directeur général du secteur de l'automobile chez Luxoft, Durga Malladi, vice-président principal de l'ingénierie chez Qualcomm et le professeur Henrik Christensen, directeur du Contextual Robotics Institute de l'Université de Californie à San Diego.

« LG est une puissance mondiale à l'avant-garde de la révolution de l'IA qui aura une incidence sur pratiquement tous les grands secteurs d'activité, des technologies aux soins de santé en passant par l'agriculture, les transports et l'ingénierie, et au-delà », a souligné Gary Shapiro, président et chef de la direction de la Consumer Technology Association (CTA). « Nous avons été ravis d'entendre LG parler de l'IA pour une vie encore meilleure à sa première présentation au CES. »

Cette semaine, les visiteurs de la zone LG ThinQ au kiosque n° 11100 du Centre des congrès de Las Vegas pourront découvrir la technologie collaborative ainsi que l'IA évolutive de LG.

