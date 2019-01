MGI annonce avoir installé 1 000 séquenceurs, une étape importante, et le programme d'accès anticipé pour un séquenceur révolutionnaire à très haut débit, MGISEQ-T7





SAN JOSE, Californie, 7 janvier 2019 /CNW/ - MGI, fondée en 2016 en tant que filiale du groupe BGI, le leader mondial de la génomique, a annoncé qu'elle a franchi une nouvelle étape importante en ayant installé 1 000 séquenceurs MGI dans 16 pays. De même, lors d'une présentation à la China Focus@JPM Week, donnée à la veille du 37e conférence annuelle JP Morgan Healthcare, Jiang Hui (Ph.D.), chef de l'exploitation de MGI, a également annoncé la disponibilité du programme d'accès anticipé de MGI pour son plus récent séquenceur génétique à très haut débit, MGISEQ-T7.

Le séquenceur MGISEQ-T7 améliore considérablement la vitesse, le débit et la flexibilité du séquençage de l'ADN en permettant le fonctionnement simultané mais indépendant d'un maximum de quatre cuves à circulation en un seul passage. La plateforme innovante à quatre cuves à circulation permet de traiter à tout moment et séparément plusieurs cuves à circulation avec différentes longueurs de lecture et applications. Le séquençage du PE150 prend moins de 24 heures à pleine charge. Les technologies brevetées de MGI, dont DNBseqtm utilisée dans le T7, offrent une précision exceptionnellement élevée et une efficacité accrue grâce à des mises à niveau du système de cuve à circulation, fluidique, biochimique et optique. La plateforme peut produire jusqu'à 6 To de données par jour, soit l'équivalent de 60 génomes humains complets en une seule journée.

La technologie de MGI améliore la vitesse d'exécution, l'efficacité et l'abordabilité des grands projets liés à la santé de la population. Dans le passé, un programme de génome de 100 000 habitants prenait de quatre à six ans, mais aujourd'hui, en utilisant six séquenceurs MGISEQ-T7, on pourrait achever de tels projets en un an seulement et à un coût bien moindre.

Le programme d'accès anticipé favorise la collaboration au développement de technologies et d'applications génétiques. D'autre part, il permet la personnalisation des instruments et des réactifs ainsi que des modèles financiers innovants. MGI entend élargir ce programme à l'international au cours de la prochaine année. La plateforme MGI gagne du terrain dans le monde entier, plus de 135 publications ayant été fondées sur des séquenceurs MGI et plus de 20 pétaoctets de données générées.

Outre son portefeuille de séquenceurs, MGI a également développé une gamme de postes de travail automatisés destinés à la préparation d'échantillons pour répondre aux besoins du séquençage génomique à très haut débit. Jiang Hui a également présenté la série de postes de travail MGISP pour la préparation des échantillons, la série de produits MegaBOLT pour accélérer l'analyse bioinformatique et le système logiciel ZLIMS pour la gestion des laboratoires adossés au processus de séquençage NGS.

Lors de la conférence J.P. Morgan Healthcare, MGI a également annoncé un partenariat mondial avec Paragon Genomics, important chef de file dans les solutions d'enrichissement de cibles à base d'amplicons et de préparation de bibliothèques pour les tests de séquençage de prochaine génération (NGS). MGI distribuera les panneaux CleanPlex® NGS de Paragon Genomics pour qu'on les utilise avec les plateformes de séquençage de MGI dans tous les pays du monde, à l'exception des États-Unis, et Paragon Genomics distribuera aux États-Unis et au Canada les systèmes de postes de travail de préparation automatisée d'échantillons.

MGI Tech Co., Ltd. (MGI), une filiale du groupe BGI, s'est engagée à favoriser la mise au point de solutions de soins de santé efficaces et abordables pour tous. S'appuyant sur sa technologie brevetée, MGI produit des dispositifs de séquençage, de l'équipement, des consommables et des réactifs destinés à soutenir la recherche en sciences de la vie, en médecine et en soins de santé. Nos plateformes multi-omiques incluent le séquençage génétique, la spectrométrie de masse et l'imagerie médicale. En fournissant des solutions complètes, en temps réel et tout au long de la vie, MGI donne suite à sa mission qui est de développer et de promouvoir dans le domaine des sciences de la vie des outils de pointe à l'appui des soins de santé de demain.

BGI a été fondée en 1999 portée par la vision de mettre la génomique au service de l'humanité et, depuis, est devenue l'une des plus grandes organisations de génomique au monde. Axée sur la recherche et ses applications dans les domaines de la santé, pharmaceutique, de la conservation et de l'environnement, BGI s'est taillée une solide réputation grâce à ses recherches innovatrices et prestigieuses qui ont engendré plus de 2 130 publications. En accord avec son objectif, qui est de rendre la génomique de pointe hautement accessible à la communauté mondiale de la recherche et aux marchés constitués par les établissements cliniques, BGI s'emploie à intégrer le plus large éventail de technologies de pointe du secteur, y compris la plateforme de séquençage de BGI, les économies d'échelle et les ressources bioinformatiques spécialisées. Par ailleurs, BGI offre également un vaste portefeuille de produits de dépistage génétique transformateurs, notamment face aux grandes maladies, en permettant aux prestataires de soins médicaux et aux patients du monde entier de réaliser les promesses d'un diagnostic basé sur la génomique et de soins de santé personnalisés.

