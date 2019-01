Lancement de PokerStars et BetStars en Suède





ONCHAN, Île de Man, January 8, 2019 /PRNewswire/ --

PokerStars et BetStars ont annoncé aujourd'hui le lancement sur le marché suédois le 1er janvier 2019 de leurs produits respectifs dans les domaines du poker, des paris sportifs et des casinos en ligne et sur mobile. Cette annonce fait suite à l'obtention en décembre 2018 d'une licence délivrée par la Lotteriinspektionen, l'autorité suédoise de régulation des jeux.

Ce nouveau cadre de réglementation donne aux joueurs basés en Suède un accès complet à des parties et tournois de poker sur PokerStars.se et FullTilt.se, ce qui représente actuellement environ 370 marchés couvrant 25 sports, des paris spécialisés sur BetStars.se, et 490 jeux sur PokerStarsCasino.se et FullTilt.se/casino. Les joueurs suédois pourront accéder à ces produits sur leurs ordinateurs et appareils web ou mobiles fonctionnant sur iOS et Android.

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir notre gamme complète de produits PokerStars et BetStars grâce à ce nouveau cadre réglementaire suédois. », a déclaré Guy Templer, directeur de l'exploitation du groupe Stars Interactive, une branche du groupe Stars. « Une réglementation claire constitue un grand pas en avant pour les joueurs et l'industrie des jeux et paris en ligne autorisés en Suède. En ce qui nous concerne, elle représente une excellente opportunité d'offrir nos produits et services à une clientèle suédoise. »

Le groupe Stars, propriétaire des marques PokerStars, BetStars et PokerStars Casino, est l'un des principaux promoteurs d'une industrie du jeu en ligne réglementée et l'une des sociétés de jeux en ligne au bénéfice du plus grand nombre de licences au monde avec 21 licences ou autorisations connexes.

À propos de PokerStars, BetStars et PokerStars Casino

PokerStars exploite les sites de poker en ligne les plus populaires au monde et dessert la communauté mondiale du poker. Depuis son lancement en 2001, PokerStars est devenue la destination de prédilection de joueurs du monde entier. Elle propose plus de tournois quotidiens que partout ailleurs et offre la meilleure sécurité en ligne. Plus de 182 milliards de donnes ont été distribuées sur PokerStars, soit plus que sur tout autre site.

BetStars est la marque européenne de paris sportifs en ligne du groupe The Stars. Le service de paris sportifs propose un large éventail d'options de paris populaires et spécialisés, de fantastiques promotions et de nouveaux produits exclusifs.

BetStars offre aux joueurs une expérience homogène de navigation parmi les paris sportifs, jeux de casino et parties de poker avec un seul compte. BetStars est disponible en ligne, sur mobile et sur tablette, grâce à des applications dédiées iOS et Android pour une expérience de pari simple et rapide.

PokerStars Casino est la marque de casino en ligne du groupe The Stars. PokerStars Casino propose une large gamme de jeux de casino populaires et spécialisés, de fantastiques promotions et de nouveaux produits exclusifs.

PokerStars Casino s'appuie sur la force de sa marque soeur, PokerStars, pour offrir aux joueurs de casino une expérience de jeu inégalée. Grâce à la vaste infrastructure informatique et l'expérience de jeu de PokerStars, qui gère des millions de transactions par heure, les joueurs de PokerStars Casino bénéficient de la sécurité de la première marque mondiale.

Jouez de manière responsable ! Pour plus d'informations en matière de jeu responsable, veuillez consulter notre site Web à l'adresse : http://www.pokerstars.com/about/responsible-gaming/

Contact presse :

Vaughan Lewis

press@starsgroup.com



Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 22:11 et diffusé par :