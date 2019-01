Le Groupe Stingray Inc. fera l'acquisition d'une station de radio de Drumheller, en Alberta





MONTRÉAL, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A, RAY.B) est fier d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive Stingray Radio Inc. a conclu une entente visant l'acquisition des actifs de CHOO-FM, station de radio de Drumheller, en Alberta, auprès de Golden West Broadcasting Ltd. La transaction est assujettie à l'approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le CRTC »).



« L'acquisition de CHOO-FM représente pour Stingray une excellente opportunité d'ajouter une option FM à Drumheller, qui sera le complément parfait à la station Real Country CKDQ-AM », a commenté Ian Lurie, président des activités radiophoniques de Stingray. « Détenues par un même propriétaire, ces deux stations pourront désormais se concentrer pleinement à répondre aux besoins de leurs auditeurs et de leurs clients dans ce marché de petite taille, où les ressources sont limitées. »

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Stingray prévoit toutefois un prix d'achat équivalent à environ six fois le bénéfice d'exploitation de la chaîne. Si la transaction est approuvée, la clôture devrait se produire en milieu d'année 2019.

À propos du Groupe Stingray Inc.

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie dont le siège social est situé à Montréal et qui compte plus de 1 200 employés à l'échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d'affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de reprises. Plus de 400 millions d'utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué peut contenir de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de la société. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d'une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray datée du 8 juin 2017, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s'ils se matérialisent pour l'essentiel, qu'ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu'en date du présent communiqué, et la société ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d'événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Groupe Stingray Digital Inc.

1 514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 16:00 et diffusé par :