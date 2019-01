Prix Judith-Jasmin, Meilleur reportage, catégorie Médias locaux et régionaux





MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) est sensible à la réaction de ses membres à la refonte du prix Judith-Jasmin.

La FPJQ avait aboli, cette année, la catégorie « Nouvelles, Médias locaux et régionaux » pour mieux souligner l'apport des entreprises de presse en région et ce, dans toutes ses catégories.

La Fédération voulait, par cet exercice, valoriser tous les journalistes membres de la FPJQ, peu importe l'entreprise de presse pour laquelle ils travaillent et les encourager à soumettre leur reportage dans l'une ou l'autre des différentes catégories.

Dans sa refonte, la FPJQ mise désormais sur l'impact des reportages dans la communauté locale et en fait le critère le plus important dans l'évaluation des reportages ; il comptera pour 20% de la note finale dans la grille d'évaluation qui permettra au Premier Jury et au Grand Jury de déterminer les oeuvres qui représentent l'excellence en journalisme au Québec.

L'accent était donc mis dès le départ sur l'apport des régions dans l'information de façon générale, d'autant plus qu'avec l'éclatement des plates-formes de diffusion, notamment sur le web, il était devenu extrêmement difficile de classer des reportages selon les différents médiums utilisés et même de déterminer si un reportage était destiné à un public local, régional ou national. La FPJQ avait donc choisi de diviser les catégories selon les grands secteurs couverts par la majorité des médias.

Au cours des éditions précédentes du concours, cette catégorie a maintes fois été critiquée. Ce sont parfois des reportages réalisés par des bureaux régionaux des grands médias qui y étaient couronnés, et non ceux réalisés par des hebdomadaires locaux, des quotidiens régionaux, ou des radios communautaires, par exemple. Or, cette façon de faire desservait les journalistes locaux et régionaux, qui disaient faire face à une compétition inégale.

Cependant, devant le tollé soulevé par la disparition de cette catégorie, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, sensible aux réactions de ses membres, a reconsidéré sa décision et ajoute la catégorie « Meilleur reportage, catégorie Médias locaux et régionaux » à la liste de ses catégories.

Voici donc les catégories de l'édition 2018 :

Meilleur reportage, catégorie Arts et Culture et Art de vivre (reportages pouvant être qualifiés de « soft news »)

Meilleur reportage, catégorie Justice et Faits divers

Meilleur reportage, catégorie Affaires et Économie

Meilleur reportage, catégorie Sciences, Environnement et Société (par exemple, santé et éducation)

Meilleur reportage, catégorie Politique

Meilleur reportage, catégorie Enquête

Meilleur reportage, catégorie Médias locaux et régionaux

Meilleur grand reportage

Meilleur texte d'opinion

Grand prix du jury, choisi par le président du Grand jury

Rappelons que le gala des Grands prix du journalisme fera une grande place à l'information régionale puisque les Grands prix des Hebdos, notamment, y seront remis. Cette cérémonie rassembleuse se tiendra le 5 mai 2019, au Théâtre Gesù.

