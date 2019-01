Le Collège CDI amasse près de 2 700 produits dans le cadre de sa collecte de denrées alimentaires du temps des Fêtes





Les étudiants et le personnel de tous les campus du pays ont participé à l'événement en très grand nombre

MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW/ - La Collecte de denrées alimentaires qui s'est tenue durant le temps des Fêtes dans les 25 campus du Collège CDI d'un bout à l'autre du pays a permis d'amasser près de 2 700 produits.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l'engagement de notre personnel et de nos étudiants » dit Andre Souza, vice-président des opérations au Collège CDI. « Notre mission étant de changer des vies à travers l'éducation, de telles initiatives nous permettent de prolonger notre objectif de manière concrète. »

« Avoir le ventre vide nuit beaucoup à l'apprentissage. Les efforts déployés par notre personnel et nos étudiants pour offrir aux moins chanceux un temps des Fêtes plus joyeux et significatif a de quoi nous rendre très fiers. »

Le Collège CDI a de plus effectué une contribution monétaire pour chaque don reçu et a ainsi remis un montant de 700 $ à Banque alimentaires Canada.

Chaque mois, ce ne sont pas moins de de 863 000 personnes au Canada qui s'adressent aux banques alimentaires pour recevoir de l'aide tandis que quatre millions de Canadiens vivent dans l'insécurité alimentaire.

Les personnes qui fréquentent les banques alimentaires proviennent de tous les horizons : familles avec enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes à faible revenu et prestataires de l'aide sociale et les banques alimentaires peinent généralement à répondre à la demande.

Si vous songez vous aussi à faire un don à votre banque alimentaire locale, voici la liste des produits alimentaires et de consommation qui sont le plus en demande :

Viandes, poissons fruits, soupes, légumes et haricots en conserve

Substituts de viande

Céréales à grains entiers

Aliments pour bébés

Pâtes et sauces pour pâtes

Produits d'hygiène personnelle

Dons en argent pour l'achat d'aliments frais (lait, protéines, fruits et légumes)

