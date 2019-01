Ninepoint Partners LP annonce des propositions de fusion de fonds, de modification de l'objectif et des stratégies de placement, de réduction des frais de gestion et de changement de nom





TORONTO, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (Ninepoint Partners) a annoncé aujourd'hui qu'elle propose de fusionner (chacune, une fusion et collectivement, les fusions) la Catégorie d'obligations à court terme Ninepoint avec le Fonds d'obligations à court terme Ninepoint et la Catégorie d'actifs tangibles Ninepoint avec le Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint (individuellement et collectivement, un ou les Fonds). La Catégorie d'obligations à court terme Ninepoint et la Catégorie d'actifs tangibles Ninepoint (individuellement et collectivement, un ou les Fonds en dissolution) cesseront d'être offertes, avec prise d'effet immédiate. Après les fusions, les programmes de prélèvements automatiques établis aux fins des souscriptions de titres de chaque Fonds en dissolution seront immédiatement transférés à la série de titres correspondante du fonds prorogé pertinent. Dans le cadre des fusions, les porteurs de titres de chacune des séries des Fonds en dissolution recevront des titres du fonds prorogé respectif, à raison de un dollar pour un dollar.



Ninepoint Partners a également annoncé aujourd'hui qu'elle propose de modifier l'objectif de placement (la modification de l'objectif de placement) et les stratégies de placement du Fonds d'obligations à court terme Ninepoint afin qu'il lui soit permis d'investir principalement dans des comptes d'épargne à intérêt élevé offerts par des banques canadiennes de l'annexe 1. Si la modification de l'objectif de placement est approuvée par les porteurs de titres, le nom du Fonds d'obligations à court terme Ninepoint sera changé (le changement de nom) et ses frais de gestion seront réduits (la réduction des frais de gestion), avec prise d'effet le 4 mars 2019. Les frais de gestion payables à l'égard des parts de série A passeront de 0,75 % à 0,39 %, et ceux payables à l'égard des parts de série F passeront de 0,50 % à 0,14 %. Les frais de gestion payables à l'égard des parts de série I, qui sont négociés entre Ninepoint Partners et chaque porteur de parts, passeront d'un maximum de 0,75 % à un maximum de 0,39 %.

Le comité d'examen indépendant de chacun des Fonds a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel relativement aux fusions proposées et à la modification de l'objectif de placement, et a rendu une décision positive aux gestionnaires après avoir déterminé que les fusions proposées et la modification de l'objectif de placement, si elles sont mises en oeuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chacun des Fonds.

Ninepoint Partners cherchera à obtenir l'approbation des porteurs de titres de chaque Fonds en dissolution et des autorités en valeurs mobilières pertinentes à l'égard des fusions proposées, et cherchera également à obtenir l'approbation des porteurs de titres du Fonds d'obligations à court terme Ninepoint à l'égard de la modification de l'objectif de placement. L'approbation des porteurs de titres sera demandée au cours d'assemblées extraordinaires distinctes qui auront lieu consécutivement vers le 25 février 2019. Plus tard ce mois-ci, des précisions sur les fusions proposées et la modification de l'objectif de placement seront envoyées aux investisseurs des Fonds qui ont le droit de voter. Si les approbations requises sont obtenues, il est prévu que les fusions, la modification de l'objectif de placement, le changement de nom et la réduction des frais de gestion seront mis en oeuvre vers le 4 mars 2019. Dès que possible après les fusions, les Fonds en dissolution seront dissous.

À propos de Ninepoint Partners

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l'une des principales sociétés de gestion d'investissements non traditionnels au Canada et elle compte environ 2,5 milliards de dollars en actifs sous gestion. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions d'investissement novatrices susceptibles d'améliorer les rendements et de mieux gérer les risques liés au portefeuille, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies de rechange, notamment des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés nord-américaines, des titres de capitaux propres de sociétés mondiales, des actifs tangibles et des revenus de sources non traditionnelles.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com





