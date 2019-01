Ascensia Diabetes Care annonce un partenariat mondial avec POCTech pour la distribution et le codéveloppement de systèmes de surveillance de la glycémie





Ascensia Diabetes Care a annoncé aujourd'hui avoir forgé un partenariat mondial avec Zhejiang POCTech, Co., Ltd (POCTech), un développeur et fabricant de systèmes de surveillance du glucose en continu (SGC).

Ascensia a conclu un accord qui la désigne en tant que distributeur exclusif de POCTech sur 13 marchés initiaux spécialement sélectionnés dans lesquels POCTech n'a pas encore de distributeurs, avec droit de préemption sur les droits de distribution dans les autres pays disponibles. Dans le cadre du présent accord, Ascensia commercialisera une version actuelle du SGC de POCTech dans ces zones géographiques. Il est prévu que la distribution des produits commence au second semestre 2019.

En seconde partie de ce partenariat, Ascensia et POCTech ont également conclu un accord de développement conjoint visant à codévelopper les produits de prochaine génération reposant sur la technologie existante de POCTech. Cet accord permet de maximiser l'expertise des deux sociétés afin de concevoir et produire de nouveaux formidables produits de prochaine génération dotés de fonctionnalités améliorées conçues pour répondre plus efficacement aux besoins des personnes diabétiques.

« Nous nous engageons à élargir nos activités au-delà de la surveillance de la glycémie dans le sang, et nous sommes de l'avis que la surveillance du glucose en continu est une composante essentielle du traitement du diabète. Ce partenariat nous permettra d'introduire en 2019 un produit SGC homologué sur les marchés sélectionnés, tout en créant de nouveaux systèmes SGC s'appuyant sur la technologie POCTech existante pour répondre à certains besoins non satisfaits de personnes diabétiques », a déclaré Michael Kloss, PDG d'Ascensia Diabetes Care.

Yanan Zhang, Ph.D., président et directeur scientifique de Zhejiang POCTech, Co., Ltd, a ajouté : « La collaboration entre nos deux sociétés représente une étape importante dans notre objectif d'atteindre le marché mondial et de créer des produits SGC de prochaine génération. En alliant les forces d'Ascensia en matière de marketing mondial, d'affaires réglementaires, de systèmes qualité et de capacités à concevoir et à tester de nouveaux systèmes à l'expertise de POCTech dans la technologie de détection, ensemble nous serons capables de pourvoir la communauté de personnes diabétiques en produits de qualité et rentables. »

Mr Kloss a également ajouté, « Cet accord avec POCTech constitue pour Ascensia la première étape essentielle dans l'établissement d'une franchise SGC de classe mondiale. Nous avons l'intention d'utiliser différents types de partenariats ainsi que notre propre programme de développement SGC pour constituer tout un portefeuille de produits SGC de pointe visant à améliorer l'offre actuellement disponible auprès des personnes atteintes du diabète. »

Ascensia dispose également d'une vaste expérience dans le traitement du diabète et cet accord de codéveloppement lui permettra de maximiser sa propre expertise et ses capacités de développement et de commercialisation des technologies liées au traitement du diabète. En outre, ce partenariat permettra de tirer parti de l'expertise manufacturière d'envergure mondiale de la société affiliée PHC Corporation, qui fabrique le portefeuille de lecteurs de glycémie et capteurs CONTOUR.

La vaste expertise d'Ascensia en matière de recherche et de développement dans ce domaine a donné lieu à l'introduction de nombreuses innovations axées sur le diabète, telles que la technologie sans codage et la fonction Second Chance sampling. Ascensia est en charge du développement de la plateforme d'analyse incroyablement précise de bandelettes CONTOUR NEXT et souhaite mettre à profit son expertise en matière de développement de capteurs dans les systèmes SGC de prochaine génération par le biais de cette collaboration.

