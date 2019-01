Medexus présente une déclaration d'acquisition





MONTRÉAL, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medexus Pharmaceuticals Inc. (anciennement Pediapharm Inc.) (la « Société ») (TSXV : MDP, OTCQB : PDDPF) a annoncé aujourd'hui la présentation d'une déclaration d'acquisition d'entreprise (« DAE ») sur SEDAR (www.sedar.com) dans le cadre de la transaction annoncée précédemment qui a eu lieu le 16 octobre 2018.



« Comme le montrent les états financiers intermédiaires non audités (non conformes aux IFRS) pour la période ayant pris fin le 30 septembre 2018 inclus dans la DAE, Medexus Inc. et Medac Pharma Inc. enregistrent une forte croissance des revenus, proposant ainsi un résultat net positif élevé », a déclaré Ken d'Entremont, chef de la direction de la Société. « Nous prévoyons que cet élan se poursuivra alors que nous allons stimuler une croissance interne avec notre portefeuille de produits existants ».

À propos de la société

Medexus Pharmaceuticals Inc. est une société pharmaceutique spécialisée, chef de file de l'industrie et est dotée d'une solide plateforme commerciale en Amérique du Nord. La vision de la société est de fournir les meilleurs produits de soins de santé aux professionnels de l'industrie et aux patients tout en respectant ses valeurs fondamentales, soit : qualité, service à la clientèle, innovation et collaboration. Medexus Pharmaceuticals Inc. se concentre sur les domaines thérapeutiques des maladies auto-immunes et la pédiatrie. Ses produits phares sont Rasuvo et Metoject, une formulation unique de méthotrexate (stylo injecteur et seringue préremplie) pour traiter la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes; ainsi que le Rupall, un médicament novateur contre les allergies au mode d'action sans pareil.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ken d'Entremont, chef de la direction

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 905 676-0003

Courriel : ken.dentremont@medexus.ca

Roland Boivin, chef de la direction financière

Medexus Pharmaceuticals Inc.

Téléphone : 514 762-2626, poste 202

Courriel : roland.boivin@medexusinc.com

Frank Candido

Direct Financial Strategies and Communication Inc.

Téléphone : 514 969-5530

Courriel : directmtl@gmail.com

TSX Venture Exchange et son fournisseur de services réglementaires (tel que défini dans les politiques de TSX Venture Exchange) n'acceptent aucune responsabilité concernant la qualité ni l'exactitude de ce communiqué de presse.

AVIS AUX LECTEURS

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations dites prospectives en vertu des lois applicables sur les titres. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant l'échéancier prévu par la société pour l'attribution des UAR et des options ainsi que les activités et les résultats futurs attendus. Toutes les déclarations autres que des faits historiques, qui portent sur des activités, des événements ou des développements futurs prévus ou anticipés par la société sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent être reconnues par l'utilisation des mots « peut », « pourrait », « devrait », « continuera », « prévoit », « anticipe », « estime », « croit », « compte », « planifie » ou « projette », ou la version négative de ces mots, ou des variantes de ces mots, ou encore par des termes comparables. Les déclarations prospectives posent plusieurs risques et incertitudes, dont une bonne partie est en dehors du contrôle ou du pouvoir de prédiction de la société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Pediapharm diffèrent de façon considérable de ceux qui sont mentionnés dans des déclarations prospectives. Les facteurs pouvant faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent de façon considérable des attentes incluent le risque que l'intégration des opérations de la société, de Medac Pharma, Inc. et de Medexus Inc. échoue, les plans commerciaux de la Société ainsi que d'autres risques divulgués dans le dossier de déclarations publiques auprès des autorités pertinentes de réglementation sur les titres de la Société. La société estime que les attentes et les présomptions sur lesquelles les déclarations prospectives sont basées sont raisonnables, mais avise les lecteurs de ne pas s'y fier indûment parce que la société n'offre aucune garantie que tout objet de déclarations prospectives se réalisera. Puisque les déclarations prospectives portent sur des événements et des conditions à venir, elles posent par le fait même des risques et des incertitudes. Les résultats, le rendement et les réalisations réels de la société pourraient différer considérablement de ceux qui sont mentionnés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, et en conséquence, aucune garantie ne peut être offerte quant à la réalisation des événements exprimés dans les déclarations prospectives ni au bénéfice que la société en tirera si lesdits événements se réalisaient. La direction a inclus le résumé ci-dessus des présomptions et des risques reliés aux déclarations prospectives de ce communiqué de presse afin d'offrir aux porteurs de titres une perspective plus complète concernant les opérations à venir de la société; ces renseignements pourraient ne pas convenir à toute autre fin. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. La liste de facteurs susmentionnée n'est pas complète. D'autres renseignements sur ces facteurs et sur d'autres facteurs pouvant affecter les opérations et les résultats financiers de la société sont présentés dans les rapports déposés auprès des autorités applicables de réglementation sur les titres, et sont présentés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). Les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont faites à la même date que la date de publication de ce communiqué de presse, et la société n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour lesdites déclarations prospectives afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou des événements ultérieurs, à moins d'être tenue de le faire en vertu de la loi applicable sur les titres.

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 14:40 et diffusé par :