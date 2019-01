Artprice : Les 20 femmes les plus performantes du Marché de l'Art en 2018





PARIS, January 7, 2019 /PRNewswire/ --

Si les femmes représentent la moitié de la population mondiale (donc la moitié de l'intelligence, de la sensibilité et de l'inspiration de notre monde), leur importance est bien trop faible encore sur le Marché de l'Art en général. Il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour que des femmes commencent enfin à trouver une place de manière récurrente dans l'Histoire de l'Art. Les résultats de ventes aux enchères attestent toutefois que le Marché continue d'être largement dominé par les hommes, aujourd'hui encore.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/805007/Artprice_com_Infographic.jpg )



thierry Ehrmann, Président et fondateur d'Artprice, tient à faire remarquer que « la génération qui s'impose à présent sur le second marché - celle des artistes de moins de 40 ans - prouve heureusement qu'un retournement de situation est tout à fait envisageable et a déjà commencé ». Trois femmes font partie du Top 5 des artistes nés après 1978 les plus performants du Marché en 2018. Cette transformation, hautement symbolique, va de pair avec la reconnaissance de grandes signatures féminines qui entrent progressivement dans le Panthéon du Marché de l'Art, grâce à des résultats monumentaux en salle de ventes.

Top 20 des artistes femmes par produit de ventes aux enchères en 2018

© Artprice.com

1. Yayoi Kusama (1929-)

Produit de ventes : 102 532 176$

Comment expliquer que la femme la plus performante du Marché de l'Art - toutes périodes de création confondues - soit une Japonaise de 89 ans qui vit depuis quarante ans, retranchée dans un hôpital psychiatrique ? Yayoi Kusama est l'un des piliers de l'Art du XXème siècle grâce à sa pratique artistique convulsive, à la frontière de l'Art Brut.

Kusama est pour la quatrième année consécutive l'artiste femme qui génère le chiffre d'affaires le plus important de la planète. 21 lots ont dépassé le million de dollars en salle de ventes en 2018 aux quatre coins du monde : 15 à Hong Kong, 3 à New York, 2 à Londres et 1 à Séoul.

2. Joan Mitchel l (1926-1992)

Produit de ventes : 83 925 120 $

Le 1[er] mai 2018, la galerie David Zwirner a annoncé publiquement qu'elle représentait désormais en exclusivité la Fondation Joan Mitchell. Une première exposition solo de l'artiste est prévue à New York en 2019, mais le Marché n'a pas attendu pour réagir à cette annonce. Le 17 mai 2018, Blueberry (1969) a défié tous les pronostics (5 m$ - 7 m$) chez Christie's à New York et a établi un nouveau prix record à 16,6m$ pour une oeuvre de Joan Mitchell aux enchères.

3. Georgia O'Keeffe (1887-1986)

Produit de ventes : 66 666 700 $

4. Cecily Brown (1969-)

Produit de ventes : 32 480 908 $

Après une performance remarquable en 2017, l'Anglaise Cecily Brown s'est imposée comme l'une des figures majeures du Marché de l'Art Contemporain en 2018. Suddently Last Summer (1999) a établi un important record à 6 776 200 $ ce 16 mai 2018 chez Sotheby's New York. Cette toile vendue, pour la première fois chez Gagosian en 2000, avait été acquise en mai 2010 pour 1 082 500$, chez Sotheby's New York. La valeur de cette oeuvre a ainsi été multipliée par six en seulement huit ans.

5. Louise Bourgeois (1911-2010)

Produit de ventes : 24 616 761 $

6. Barbara Hepworth (1903-1975)

Produit de ventes : 19 947 414 $

7. Agnes Martin (1912-2004)

Produit de ventes : 17 208 649 $

8. Tamara De Lempicka (1898-1980)

Produit de ventes : 16 382 986 $

9. Jenny Saville (1970-)

Produit de ventes : 13 225 583 $

Les artistes britanniques sont décidément en vogue sur le Marché de l'Art. Jenny Saville (connue pour sa participation au mouvement Young British Artists) se distingue particulièrement en devenant la plasticienne vivante la plus chère au monde. Quelques mois après le sacre de David Hockney du coté masculin, Saville a vu sa toile Propped (1992) être acquise pour 12,5 m$ chez Sotheby's à Londres. Le prix de ses oeuvres s'explique par la rareté de l'offre sur le second marché : seulement 41 peintures de Jenny Saville sont passées aux enchères en vingt ans.

10. Mary CASSATT (1844-1926)

Produit de ventes : 10 317 602 $

11. Maria Elena VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

Produit de ventes : 7 707 244 $

12. Bridget RILEY (1931-)

Produit de ventes : 7 103 990 $

13. Camille CLAUDEL (1864-1943)

Produit de ventes : 6 996 741 $

14. Cindy SHERMAN (1954-)

Produit de ventes : 6 755 382 $

15. Elizabeth PEYTON (1965-)

Produit de ventes : 6 123 286 $

16. Elisabeth FRINK (1930-1993)

Produit de ventes : 4 390 860 $

17. Christine AY TJOE (1973-)

Produit de ventes : 3 989 020 $

L'artiste indonésienne Christine Ay Tjoe poursuit son ascension, avec un sans faute cette année : 13 lots vendus aux enchères et aucun invendu. Depuis 2008, le prix de ses oeuvres a progressé de +1 200 % globalement.

18. Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002)

Produit de ventes : 3 966 458 $

19. Njideka Akunyili CROSBY (1983-)

Produit de ventes : 3 868 973 $

La grande révélation de l'année 2017, Njideka Akunyili Crosby, a connu douze mois rassurant en salle des ventes. Trois peintures et un dessin ont tous été vendus, à l'intérieur ou au-dessus des estimations. La diminution de l'offre est par ailleurs réjouissante, présageant que les collectionneurs ne prévoient pas une baisse des prix. Cette situation est tout à fait idéale pour la jeune peintre qui avait vu le prix de ses toiles flamber, après son exposition à la galerie Victoria Miro à Londres en octobre 2016.

20. Louise NEVELSON (1899-1988)

Produit de ventes : 3 845 112 $

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :

https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

Copyright ©2019 thierry Ehrmann - http://www.artprice.com

Au sujet d'Artron :

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de vente aux enchères et un volume de publication total de 300 millions par an. Artron.net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018/10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Bilan S1 2018 Mondial du Marché de l'Art, par Artprice en ligne sur :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/bilan-du-marche-de-lart-s1-2018-par-artprice-com

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2017 publié en mars 2018 :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2017

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 3,4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,5 millions d'abonnés)

Contact

thierry Ehrmann

ir@artprice.com

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 14:11 et diffusé par :