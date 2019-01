Mission économique à Las Vegas - Le Consumer Electronics Show : un incontournable pour exporter le savoir-faire du Québec en technologies innovantes





MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une mission économique qui se déroulera du 8 au 11 janvier prochains à Las Vegas, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, participera à l'événement international Consumer Electronics Show (CES) afin de faire connaître et de mettre en valeur l'expertise du Québec dans des secteurs innovants, notamment celui des technologies de l'information et des communications.

Le ministre Fitzgibbon accompagnera la délégation du Québec, composée de plus de 75 participants, dont une cinquantaine d'entreprises et d'organismes. Ces organisations proviennent de différents domaines d'activité, tels que la réalité virtuelle, l'Internet des objets, les technologies de l'information et des communications, le transport et la culture.

Organisée par Export Québec, la mission au CES vise à soutenir les efforts déployés par les entreprises québécoises pour accéder aux marchés américains et internationaux des produits innovants en leur permettant de rencontrer les acheteurs sur place. Elle est réalisée en collaboration avec :

Les missions commerciales ont principalement pour objectif de favoriser les ventes et l'établissement de partenariats commerciaux, industriels et technologiques. Elles permettent également de renforcer les chaînes de valeur en liant les fournisseurs québécois aux grandes entreprises, en accélérant la commercialisation des idées et en élargissant l'accès aux marchés.

Citation :

« Dans une économie aussi ouverte que celle du Québec, la croissance des exportations et l'internationalisation des activités commerciales sont essentielles pour assurer notre prospérité et la création d'emplois. En organisant des missions économiques, le gouvernement confirme un soutien continu aux entreprises québécoises dans leur développement sur les marchés extérieurs en leur offrant la possibilité de mieux les connaître et d'y renforcer leur présence. Reconnu comme un chef de file en technologies innovantes, le Québec a beaucoup à offrir aux entreprises étrangères : une main-d'oeuvre hautement qualifiée; des infrastructures de recherche privées et publiques importantes; divers centres de recherche et de transfert spécialisés; des universités de premier plan dans divers créneaux de pointe; un régime fiscal compétitif; et des sources de financement diversifiées. Sans contredit, la participation des entreprises québécoises au Consumer Electronics Show est une occasion incontournable de maillage international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Le salon CES, qui se déroulera cette année du 8 au 11 janvier à Las Vegas , est l'un des événements les plus prisés au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies. Il ouvre la porte à de nombreuses occasions d'affaires pour les entreprises qui y participent.

, est l'un des événements les plus prisés au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies. Il ouvre la porte à de nombreuses occasions d'affaires pour les entreprises qui y participent. Plus de 5 000 entreprises exposent annuellement leurs nouvelles technologies au salon CES. En 2018, il a accueilli quelque 180 000 personnes, parmi lesquelles se trouvaient près de 25 000 acheteurs. Cet événement, lors duquel se tiennent des kiosques d'exposition et plus de 300 conférences, représente sans contredit un incontournable pour les intervenants des secteurs de l'innovation technologique.

