ZTE prend les rênes de la réalisation de la troisième phase des tests du réseau central 5G de l'IMT-2020

SHENZHEN, Chine, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK) (000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, prend les rênes de la réalisation de la troisième phase des tests 5G pour l'IMT-2020, qui évaluent la stabilité des performances du réseau central et sa sécurité et vérifie intégralement la maturité du réseau central 5G de ZTE.

Le test englobe la performance de la plate-forme NFVI, la performance du service de l'élément de réseau central 5G, le déploiement d'une ou plusieurs machine(s) virtuelle(s), ainsi que la capacité et la stabilité du système.

Le système de ZTE, qui comprend notamment la plate-forme NFV et les éléments de réseau à fonction principale 5GC, est déployé sur la plate-forme générale du serveur et il se connecte avec des dispositifs tiers, conformément aux exigences du modèle de service. L'entreprise a réussi tous les cas de test et les résultats des tests répondent aux exigences du modèle de service et des indicateurs de spécification.

Le test de la fonction de sécurité est principalement axé sur la gestion et l'enregistrement de l'identité du dispositif, ainsi que sur la procédure du service de sécurité pendant la mobilité. Le système de ZTE a brillamment réussi tous les cas de test obligatoires.

La dernière version du réseau central 5G de ZTE est développée conformément aux spécifications 3GPP Version-15, publiées en septembre 2018. En adoptant la SBA (architecture basée sur les services), ainsi que les composants de micro-services et le découpage du réseau, le réseau central 5G de ZTE peut faire preuve d'une innovation de service flexible et agile.

Par le biais de la séparation de la logique des services et des données, le réseau central 5G de ZTE peut améliorer la fiabilité des services et l'expérience utilisateur. Il permet en outre un déploiement en l'espace d'une minute grâce à une planification flexible des services.

« C'est là une autre percée significative après que ZTE a conclu les tests des fonctions de l'architecture SA en septembre 2018 », a déclaré Liu Jianhua, directeur général des produits cloud télécoms et de réseau principal chez ZTE. « ZTE apportera un soutien actif et collaborera avec le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information pour aider l'industrie 5G à mûrir et pour accueillir l'arrivée de l'ère de la 5G. »

Sous l'égide du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, le groupe de promotion IMT-2020 (5G) a lancé en novembre 2017 la troisième phase des essais de R & D sur la 5G, dans l'optique d'améliorer sans relâche la capacité de R & D technologique de la 5G et de promouvoir la maturité de l'industrie de la 5G.

ZTE a non seulement achevé la troisième phase des tests du réseau central 5G de l'IMT-2020, mais a aussi réalisé la première connexion de bout en bout au monde entre un système et un dispositif 5G, s'appuyant sur un réseau NSA de 3,5 GHz, grâce aux prototypes de smartphones 5G de ZTE.

ZTE et China Telecom ont réalisé le premier test d'interopérabilité des réseaux 4G et 5G au monde sous l'architecture SA. En collaboration avec Tianjin Unicom et le Port de Tianjin, ZTE a lancé les applications intelligentes 5G & MEC destinées à l'industrie portuaire.

