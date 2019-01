LG présente le téléviseur de demain : découvrez le premier téléviseur OLED enroulable au monde





TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) présente la prochaine génération de téléviseurs au CES 2019 et dévoile le premier téléviseur enroulable au monde. Le téléviseur OLED SIGNATURE R (modèle 65R9) de LG redéfinit la conception même du téléviseur avec son format variable rendu possible par la technologie OLED de pointe de la société. Constituant plus qu'une prouesse technique, le téléviseur à couper le souffle de LG offre une image et une qualité sonore sans pareilles, le tout dans un format qui permet aux téléspectateurs de configurer leur espace de visionnement comme ils le souhaitent.

Depuis le début de l'ère moderne, la taille des écrans de télévision n'a cessé d'augmenter à mesure que la résolution s'est améliorée et que les consommateurs ont demandé une expérience de visionnement davantage immersive. Aujourd'hui, les téléviseurs sont de grands rectangles noirs qui dominent la pièce lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Bien que plus avancés, les téléviseurs à projection ne sont jamais parvenus à offrir le contraste ni les noirs profonds que les consommateurs recherchent. Pour tenter de rendre les téléviseurs à grand écran moins visibles, les fabricants redoublent d'ingéniosité pour offrir des écrans encore plus minces et plus discrets.

LG, qui a lancé son téléviseur OLED SIGNATURE W l'an dernier, s'est éloignée de la conception traditionnelle des téléviseurs pour mettre l'accent sur la simplicité de l'écran. Surnommé le téléviseur papier peint, le nouveau téléviseur de LG parvient à offrir un bon rendement tout en étant discret et superbe. Les plus récents efforts de LG font passer cet accomplissement à un tout autre niveau. LG a créé un téléviseur doté d'un écran qui semble apparaître et disparaître comme par magie. Voilà une innovation révolutionnaire qui semble défier la logique! La lettre « R » qui se trouve dans le nom du nouveau téléviseur OLED SIGNATURE R de LG représente la révolution du divertissement pour la maison, notamment en raison de la capacité d'élévation et d'enroulement du téléviseur sur pression d'un simple bouton.

Ce téléviseur OLED enroulable changera véritablement la donne, car il permettra aux utilisateurs de faire fi des contraintes d'espace afin d'organiser leur demeure de façon à ce qu'il ne soit pas entièrement réservé au visionnement de la télévision. Le fait que le téléviseur OLED SIGNATURE R de LG puisse se transformer pour offrir trois options de visionnement différentes - Full View, Line View and Zero View - permet aux clients d'utiliser leur téléviseur d'une manière inédite, devenue possible avec l'avènement de la technologie OLED.

L'affichage Full View offre une expérience de visionnement grand écran et permet de profiter de toute l'étendue du contraste, de la profondeur et du réalisme qui est devenue synonyme des téléviseurs de LG. L'incroyable qualité d'image et de son propulsée par le processeur intelligent ? (Alpha) 9 de deuxième génération de LG et son algorithme d'apprentissage rend ce téléviseur à couper le souffle véritablement unique en son genre. Les utilisateurs peuvent s'adresser directement à Alexa d'Amazon pour lui demander d'effectuer des tâches. Il s'agit d'un nouvel ajout à la gamme de téléviseurs dotés de l'IA de LG, tout comme la prise en charge d'Apple AirPlay 2 et de HomeKit. Comme le téléviseur OLED SIGNATURE R de LG prend dorénavant en charge AirPlay 2, les utilisateurs peuvent s'en servir pour visionner facilement des vidéos à partir de iTunes et d'autres applications vidéo, et écouter de la musique ou regarder des photos depuis leurs appareils Apple. Les clients pourront également commander leur téléviseur LG à l'aide de l'application Home ou de Siri.

Le mode Line View permet d'enrouler partiellement le téléviseur OLED SIGNATURE R de LG afin d'utiliser des fonctionnalités qui ne requièrent pas l'écran complet, comme Horloge, Cadre, Ambiance, Musique et Tableau de bord d'accueil. Utilisez le mode Horloge pour consulter l'heure et la météo en un clin d'oeil, le mode Cadre pour visionner des photos de famille à partir d'un téléphone intelligent ou le mode Ambiance pour créer une atmosphère plus détendue.

Dans le mode Zero View, tout l'écran de 62 po du téléviseur OLED SIGNATURE R de LG est dissimulé dans sa base. Même en mode Zero View, les utilisateurs peuvent écouter de la musique et d'autres contenus audios qui émaneront du système audio de 100 W à rayonnement vers l'avant et à 4,2 canaux Dolby Atmos. Le style haut de gamme de l'appareil est bien évident, notamment grâce à son boîtier en aluminium brossé et à son cache haut-parleurs en laine de qualité conçu par Kvadrat, une entreprise du Danemark.

Les personnes qui visiteront le kiosque de LG (hall central du Centre des congrès de Las Vegas, kiosque no 11100) lors du CES 2018, qui aura lieu du 8 au 11 janvier, pourront voir le nouveau téléviseur OLED SIGNATURE R de LG.

