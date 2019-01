BMO Groupe financier annonce la création d'une nouvelle unité de lutte contre la criminalité financière dirigée par Larry Zelvin





La nouvelle unité regroupera la sécurité de l'information, la lutte contre la fraude et la sécurité physique

Le groupe de lutte contre le blanchiment d'argent de BMO, dirigé par Herbert Mazariegos , collaborera étroitement avec l'unité de lutte contre la criminalité financière

MONTRÉAL et CHICAGO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui la création d'une unité de lutte contre la criminalité financière dirigée par Larry Zelvin qui se joint à la Banque, avec prise d'effet le 14 janvier 2019.

L'unité de lutte contre la criminalité financière regroupe les capacités existantes en matière de sécurité de l'information, de fraude et de sécurité physique de toute l'entreprise dans une fonction centrale intégrée. En tant que chef de l'unité de lutte contre la criminalité financière, M. Zelvin sera responsable de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie et de la mobilisation des parties prenantes, et travaillera en étroite coordination avec les divers secteurs d'activité de la Banque. L'unité exploitera un modèle de centre d'intégration, qui est largement considéré comme une capacité de pointe dans le secteur. M. Zelvin relèvera de Steve Tennyson, chef - Technologie et opérations, BMO Groupe financier.

M. Zelvin se joint à BMO après avoir quitté Citigroup Inc., où il occupait les fonctions de directeur général et de chef mondial de la cybersécurité. Auparavant, il a été directeur du Centre national d'intégration de la cybersécurité et des communications au Département de la sécurité intérieure des États-Unis et directeur principal des interventions au Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche.

« Compte tenu d'une dépendance croissante aux technologies numériques de pointe, le secteur des services financiers doit composer avec une criminalité financière qui exploite souvent les pratiques inadéquates en matière de fraude et de cybersécurité. Il est essentiel que nous continuions à investir dans nos talents et processus et à les développer afin de protéger les renseignements de nos clients, la Banque et nos partenaires », a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous améliorons continuellement nos capacités de détection des menaces à la sécurité et de réponse à l'échelle de notre entreprise. Réunir toutes nos capacités sous une même direction est une étape importante à venir », a poursuivi M. Tennyson. « Larry a plus de 25 ans d'expérience en tant qu'expert en sécurité. Il a largement contribué à la création d'un certain nombre de pratiques de pointe en matière de cybersécurité. »

L'unité de lutte contre la criminalité financière collaborera avec le groupe de lutte contre le blanchiment d'argent de BMO. Herbert Mazariegos, actuellement chef de la lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis, a été nommé chef de la lutte contre le blanchiment d'argent de BMO Groupe financier. M. Mazariegos compte 25 années d'expérience dans le secteur des services financiers et a largement contribué aux principales capacités de BMO en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le groupe de lutte contre le blanchiment d'argent est une composante essentielle de la protection des clients de la Banque; il collaborera étroitement avec l'unité de lutte contre la criminalité financière dans plusieurs domaines.

