Argus fera une démonstration de sa solution de cybersécurité sur la plate-forme de véhicules autonomes NVIDIA DRIVE lors du CES

La Connectivity Protection d'Argus propose des niveaux de défense supplémentaires pour une protection en matière de sécurité nécessaire contre les menaces cybernétiques

Argus Cyber Security, un leader mondial de la cybersécurité automobile, a annoncé aujourd'hui qu'il ferait une démonstration de sa solution de cybersécurité sur la plate-forme informatique NVIDIA DRIVE pour véhicules autonomes lors du Consumer Electronics Show (CES).

Argus travaille en étroite collaboration avec NVIDIA afin d'ajouter des niveaux de protection en matière de cybersécurité à NVIDIA DRIVE, une plate-forme informatique d'intelligence artificielle de haute performance et écoénergétique conçue pour garantir la sécurité de véhicules autonomes de tous types. Le développement rapide des voitures autonomes, ainsi que le nombre croissant de services connectés, ont accru les risques de cyberattaques visant les véhicules. Dans un contexte où les voitures autonomes deviennent rapidement une réalité et où le nombre et la diversité des technologies et services automobiles connectés augmentent, les cyber-menaces dont les véhicules font l'objet augmentent. La Connectivity Protection Argus, associée à sa Lifespan Protection, peuvent offrir des protections vitales en matière de cybersécurité.

« En tant que leader du marché de la conduite autonome, NVIDIA accélère le rythme de développement des technologies de ce domaine et doit en garantir la sécurité dans un contexte de multiplication et d'évolution des cyber-risques. », a déclaré Yoni Heilbronn, directeur du marketing chez Argus Cyber Security. « Notre expertise de pointe en matière de cybersécurité automobile et nos solutions innovantes protégeront les véhicules autonomes des cyber-menaces d'aujourd'hui et de demain. »

La Connectivity Protection d'Argus empêche l'installation de programmes malveillants, détecte les anomalies au sein du système d'exploitation, isole les activités suspectes et empêche la propagation des attaques sur les réseaux embarqués. La Lifespan Protection d'Argus permet aux constructeurs automobiles et aux gestionnaires de flotte de surveiller en permanence la cybersanté de leurs véhicules dans le cloud, fournit des analyses de données volumineuses pour identifier les tendances et les attaques émergentes, et protège les véhicules dans le temps grâce à des mises à jour de sécurité en direct. La solution intégrée permet aux constructeurs automobiles d'intégrer de manière transparente d'importantes mesures de cybersécurité sans affecter les cycles de production ni augmenter les risques liés aux projets.

« La sécurité constitue notre priorité absolue. Nous mettons en place un écosystème de premier ordre afin de résoudre les problèmes de sécurité actuels et futurs, y compris les cyber-menaces. », a déclaré Rishi Dhall, vice-président du développement des activités automobiles chez NVIDIA. « La démonstration d'Argus sur la plate-forme NVIDIA DRIVE ajoute un niveau de défense supplémentaire à nos efforts en cours visant à contrecarrer les attaques potentielles en matière de cybersécurité sur les plates-formes de véhicules autonomes. »

La démonstration d'Argus aura lieu lors du CES sur le stand Continental de l'hôtel Renaissance, dans la salle de réception 1.

À propos d'Argus Cyber Security

Argus, un leader mondial en matière de cybersécurité automobile, fournit des suites de solutions complètes et éprouvées qui protègent les voitures et les véhicules commerciaux connectés contre les cyberattaques. Au bénéfice de dizaines d'années d'expérience en matière de cybersécurité et dans l'industrie automobile, Argus propose des méthodes de sécurité innovantes et un savoir-faire éprouvé dans le domaine des réseaux informatiques, ainsi qu'une compréhension approfondie des meilleures pratiques du secteur automobile. Argus compte parmi ses clients des constructeurs automobiles, leurs fournisseurs de premier plan, des exploitants de flottes de véhicules et des fournisseurs de connectivité du marché secondaire. Fondée en 2013, la société Argus a son siège à Tel Aviv, en Israël, ainsi que des bureaux dans le Michigan, dans la Silicon Valley, à Stuttgart et à Tokyo.

Argus est une société indépendante d'Elektrobit, l'un des principaux fournisseurs de produits et services logiciels automobiles.

