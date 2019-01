Rimouski accueillera un nouveau centre de relations avec la clientèle du Mouvement Desjardins





À terme, 40 emplois seront créés dans la région pour la vente de produits bancaires de base ainsi que de produits d'assurance vie et santé au Québec et en Ontario

RIMOUSKI, QC, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En conformité avec son approche de présence dans les régions, le Mouvement Desjardins annonce l'ouverture, au printemps 2019, d'un centre de relations avec la clientèle (CRC) à Rimouski. Le centre de Rimouski constituera une première, pour un centre d'appels sortants, avec une gamme plus étendue de produits offerts sans permis de vente, tels les REER, CELI, placements garantis, l'investissement responsable, les cartes de crédit et les protections de base en assurance de personnes.

Sis au 681, boulevard Saint-Germain, ce centre recrutera une vingtaine de personnes durant l'année 2019 avec une perspective de 40 emplois de qualité au fil des prochaines années. Des travaux de démolition auront lieu sur place à compter du 9 janvier 2019. Desjardins est déjà très présent à Rimouski. D'ailleurs, les locaux du CRC de Rimouski seront partagés avec du personnel du Centre Desjardins entreprises du Bas-Saint-Laurent et de la vice-présidence Services membres et clients de l'Est du Québec, ce qui portera à plus de 200 le nombre total d'employés de Desjardins travaillant à Rimouski.

« Chez Desjardins, nous sommes fiers de localiser au Canada tous nos centres de relations avec la clientèle, ce qui procure plus de 6 500 emplois de qualité au pays, de faire valoir Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Plus important employeur privé au Québec, le Mouvement Desjardins se distingue par le nombre d'emplois créés dans les différentes régions. Ainsi, une partie de nos centres de relations avec la clientèle ont pignon sur rue dans des villes comme Gatineau, Trois-Rivières, Granby, Jonquière et Gaspé, ce dernier centre gérant l'ensemble des prêts étudiants des caisses Desjardins du Québec. »

Des emplois partout au Québec

Reconnu parmi les Employeurs de choix au Canada, Desjardins est confiant qu'il pourra recruter le personnel requis à même le bassin de candidats formés à l'UQAR et dans les Cégeps de la région. Outre les cinq centres de relations avec la clientèle du Québec établis en dehors des agglomérations métropolitaines de Québec et de Montréal, le Centre de services partagés (CSP) a des bureaux à Mirabel, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Joseph-de-Beauce, Joliette, Rimouski, Rouyn-Noranda, Jonquière, Gatineau, Drummondville et Mascouche. Ces unités du CSP, qui réalisent des tâches opérationnelles en soutien des caisses Desjardins, emploient plus de 600 autres personnes.

