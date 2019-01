Sondage : 63 % des travailleurs canadiens tiennent compte de l'offre en matière de santé et de bien-être au moment de choisir un emploi





Les ressources liées à l'ergonomie et les infrastructures de conditionnement physique comptent parmi les avantages les plus recherchés par les employés et le plus souvent offerts par les entreprises

Plus du quart des organisations ne disposent d'aucun programme en matière de santé et de bien-être

TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Les travailleurs comptent sur leurs employeurs pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de bien-être, révèle une nouvelle étude menée par la firme de recrutement OfficeTeam. Parmi les professionnels interrogés au Canada, 63 % ont affirmé que l'offre d'une entreprise en matière de santé et de bien-être influence leur choix au moment de décider s'ils y travailleront ou non. Les employés accordent une importance prédominante aux évaluations et aux équipements liés à l'ergonomie en milieu de travail (30 %) ainsi qu'aux infrastructures ou aux programmes de conditionnement physique (25 %). Heureusement, il s'agit également des ressources les plus couramment offertes par les organisations (36 % dans chacun des cas). En revanche, 29 % des entreprises ne disposent d'aucun programme en matière de santé et de bien-être.

On a posé aux travailleurs la question suivante : « À quel point l'offre d'une entreprise en matière de santé et de bien-être influence-t-elle votre choix au moment de décider si vous y travaillerez ou non? » Voici leurs réponses :

Beaucoup 16 % Quelque peu 47 % Pas du tout 36 %

99 %*

* Le total des réponses n'est pas de 100 %, car les chiffres ont été arrondis.

Offres en matière de santé et de bien-être auxquelles les travailleurs accordent le plus d'importance et offertes par les entreprises :



Offres les plus

importantes

pour les

travailleurs Offres des

entreprises** Évaluations et équipement liés à l'ergonomie 30 % 36 % Accès à des installations ou à des programmes de

conditionnement physique 25 % 36 % Ressources liées à la gestion du stress 15 % 26 % Choix d'aliments sains 13 % 26 % Mesures incitatives en matière de bien-être (offrir des

récompenses pour l'adoption de saines habitudes de vie) 10 % 27 % Cliniques de vaccination ou contrôles de santé sur place 7 % 19 % Aucune de ces réponses S.O. 29 %

** Les réponses multiples étaient permises.

Conclusions additionnelles :

Les professionnels âgés de 18 à 34 ans sont plus nombreux (74 %) à s'être dit influencés par l'offre en matière de santé et de bien-être au moment de décider s'ils travailleront pour une organisation, comparativement aux travailleurs âgés de 35 à 54 ans (60 %) et à ceux âgés de 55 ans ou plus (50 %).

Les entreprises de moins de 100 employés sont moins susceptibles d'offrir des programmes en matière de santé et de bien-être.

« Au fur et à mesure qu'évoluent les normes en matière de santé et de bien-être, les organisations doivent s'adapter aux nouvelles attentes des professionnels si elles souhaitent attirer et retenir les meilleurs talents, a expliqué Koula Vasilopoulos, directrice de district d'OfficeTeam. Les candidats considèrent les possibilités de carrière selon une perspective plus globale, notamment en évaluant les conséquences potentielles d'un poste sur leur bien-être. »

« Les entreprises qui offrent à leur personnel des ressources variées afin de promouvoir de saines habitudes de vie tant au travail qu'à l'extérieur jouissent, ultimement, d'une culture d'entreprise plus attrayante et d'une main-d'oeuvre plus engagée, plus productive et plus satisfaite », a-t-elle ajouté.

Au sujet de l'étude

Ce sondage en ligne a été mis au point par OfficeTeam et mené par des firmes de sondage indépendantes. Il est fondé sur les réponses de plus de 1 000 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus travaillant dans des bureaux et de plus de 600 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

