Lancement d'une assurance inondation terrestre au Manitoba





GUELPH, ON, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'assurance Eau multirisque, qui couvre les dommages causés par une inondation terrestre, est offerte aux propriétaires de maison du Manitoba. L'assurance Eau multirisque de Co-operators est le seul produit du genre au Canada à fournir une protection contre les causes les plus courantes d'inondation et de dégâts d'eau résidentiels, notamment les ondes de tempête, les débordements de lacs, de rivières et de ruisseaux ainsi que les refoulements d'égout ou de fosse septique.

Les ondes de tempête, qui incluent l'élévation du niveau de l'eau et les vagues causées par les tempêtes, représentent un risque d'inondation important, surtout dans les régions côtières où les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison des changements climatiques. Aujourd'hui, le produit a également été lancé au Québec; il est maintenant offert aux propriétaires de maison d'un océan à l'autre.

« Même si l'inondation terrestre a été reconnue comme étant la cause la plus courante et la plus coûteuse de dommages aux résidences canadiennes, la plupart des gens ne sont pas protégés adéquatement contre ce risque croissant. En tant que coopérative, notre priorité est d'assurer la sécurité financière des Canadiens. C'est pourquoi nous avons été le premier assureur à offrir une assurance inondation terrestre au Canada », souligne Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Aujourd'hui, nous sommes ravis que ce produit soit offert à tous les propriétaires de maison du Canada, même à ceux qui présentent le plus grand risque. Nous ajoutons ainsi une nouvelle couche de protection et nous offrons la tranquillité d'esprit à ceux qui en ont le plus besoin. »

Selon une étude menée par Partenaires pour l'action (en anglais seulement), 94 % des Canadiens qui habitent dans une zone à haut risque d'inondation ne sont pas conscients des risques qu'ils courent. Pour obtenir une évaluation personnalisée des risques de dégâts d'eau causés par une inondation et pour en savoir plus sur les couvertures offertes, les Canadiens peuvent se rendre sur le site eau.cooperators.ca.

En 2015, Co-operators a été le premier assureur canadien à offrir une assurance contre les inondations terrestres en Alberta. L'entreprise a étendu cette couverture à l'Ontario en 2016. C'est maintenant le seul assureur qui offre aux propriétaires canadiens une protection contre les dommages causés par les ondes de tempête. Aujourd'hui, plus de 250 000 Canadiens sont couverts par le produit Eau multirisque offert par l'organisation. Le modèle utilisé par Co-operators pour prédire le risque d'inondation est reconnu comme étant l'un des plus avancés au Canada. Il comprend des données sur l'élévation, le sol, les précipitations, le débit fluvial, les structures de contrôle gérées par le gouvernement, comme les barrages et les canaux, ainsi que d'autres facteurs qui aident à déterminer les zones présentant un risque d'inondation.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 42,5 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.cooperators.ca.

DOCUMENT D'INFORMATION : Données sur les inondations et modèle de calcul du risque d'inondation de Co-operators

Données sur les inondations :

Au Canada , les inondations sont devenues la cause de dégâts causés aux maisons la plus coûteuse, dépassant les incendies résidentiels.

, les inondations sont devenues la cause de dégâts causés aux maisons la plus coûteuse, dépassant les incendies résidentiels. 94 % des Canadiens qui habitent dans des zones à risque élevé d'inondations ne sont pas au courant des risques qu'ils encourent et moins de 30 % des Canadiens prennent des mesures afin de protéger leur propriété contre les risques d'inondations, selon une récente étude menée par Partners for Action.

L'IMPACT

79 000 $ : Le coût moyen des pertes subies par les propriétaires au cours de l'inondation de Calgary en 2013 1 .

Le coût moyen des pertes subies par les propriétaires au cours de l'inondation de en 2013 . 40 000 $ : Le coût moyen des pertes subies par les propriétaires au cours de l'inondation de la région du Grand Toronto (RGT) en 20132.

Le modèle de calcul du risque d'inondation de Co-operators

Quels sont les facteurs pris en compte dans l'évaluation du risque d'inondation?

En collaboration avec les experts les plus établis et chevronnés au monde en matière de modélisation des risques d'inondations, nous avons créé un modèle de calcul du risque nous permettant d'offrir une assurance qui couvre les dommages causés par l'eau qui englobe les inondations de terrains et les risques associés aux refoulements d'eau, d'égout et de fosse septique, à l'accumulation d'eau causée par des pluies abondantes, au débordement d'un lac, d'une rivière et d'un autre cours d'eau situé à proximité, ainsi qu'aux vagues ou ondes causées par les tempêtes ou les ouragans.

Ce modèle de calcul du risque d'inondation est reconnu comme étant l'un des outils les plus avancés en matière de cartographie des zones inondables au Canada. Il comprend des données sur l'élévation, le sol, les précipitations, le débit fluvial, les structures de contrôle gérées par le gouvernement comme les barrages et les canaux, ainsi que d'autres facteurs qui aident à prédire les zones où un risque d'inondation est présent.

Comment le risque d'ondes de tempête est-il déterminé?

Le risque d'ondes de tempête est évalué de plusieurs façons, notamment à l'aide des données historiques liées au niveau des eaux et de la mer dans les régions côtières, des modèles numériques d'élévation et des efforts visant à atténuer les pertes.

Voici des conseils quant aux mesures à prendre par les Canadiens afin de se protéger :



Inspectez les tuyaux de plomberie pour y déceler tout signe de corrosion ou de fuite et faites les réparations nécessaires. Évitez de jeter des matières grasses ou de l'huile dans les éviers, car elles peuvent boucher les tuyaux en se solidifiant. Installez un détecteur conçu pour vous avertir rapidement en cas de fuite d'eau. Cela vous permettra de couper l'entrée d'eau de votre maison et de minimiser les dommages. Si vous avez une pompe de puisard, installez une pompe auxiliaire automatique. La pompe auxiliaire peut être alimentée par batteries ou par une génératrice. Installez un clapet antiretour. Installez des tuyaux de descente pluviale pour éloigner l'eau de votre maison. Déneigez les fondations et les puits de fenêtre pour éviter que l'eau s'accumule à la fonte des neiges. Scellez les fissures sur les murs de fondation et les planchers du sous-sol, là où de l'eau pourrait s'infiltrer. Installez des puits de fenêtre au sous-sol pour empêcher l'eau d'entrer. Vérifiez-les au printemps pour vous assurer que les drains ne sont pas obstrués. Nettoyez régulièrement vos gouttières pour y enlever les feuilles, les brindilles et autres débris, afin qu'elles acheminent l'eau loin de votre maison. Songez à utiliser un baril de récupération d'eau de pluie pour recueillir l'eau et éviter une accumulation autour de votre maison. Enlevez les feuilles et les autres débris des égouts pluviaux pour éviter que de l'eau s'accumule à l'extérieur de votre maison. Consultez notre liste de contrôle qui présente des étapes simples à suivre pour protéger votre maison en cas de fortes pluies.

1 2017. « Rising Waters, Difficult Decisions: Findings and Recommendations from the Calgary Flood Project », étude menée par le Centre for Community Disaster Research de l'Université Mount Royal http://www.mtroyal.ca/AboutMountRoyal/MediaRoom/Newsroom/report-unaware-flood-risk.htm 2 Un sondage IBC 2014

