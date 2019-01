AGC Biologics annonce un changement au sein de sa haute direction





Mark Womack va succéder à Robert Broeze, PhD, au poste de directeur des affaires chez AGC Biologics

BOTHELL, Washington, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- AGC Biologics annonce aujourd'hui un changement au sein de sa haute direction, nommé par son conseil d'administration. Robert (Bob) Broeze prendra sa retraite le 5 mars 2019 après avoir mené une brillante carrière pendant plus de 35 ans dans l'industrie biopharmaceutique. Mark Womack, précédemment vice-président principal de la gestion de l'intégration et de l'excellence commerciale chez AGC Biologics, succédera à Bob au poste de directeur des affaires (Chief Business Officer), à effet immédiat.

Bob est arrivé chez CMC Biologics (désormais AGC Biologics) en 2015 au poste de vice-président principal du développement international des affaires, une fonction à laquelle il a apporté plus de 30 ans d'expérience dans le secteur. « Bob a joué un rôle capital dans l'élaboration et la direction de notre programme de développement réussi des affaires et a été un dirigeant exceptionnel, passionné par notre mission et pleinement respectueux de nos principes et de nos valeurs », a déclaré Gustavo Mahler, PhD, président-directeur général. « Les qualités de dirigeant de Bob ont été essentielles pour l'accomplissement de notre vision et la croissance très significative de notre entreprise. Nous lui souhaitons une bonne retraite et apprécions le soutien qu'il apporte pendant la transition qui s'opère dans notre direction. »

Mark travaille dans l'équipe de direction d'AGC Biologics en exerçant les fonctions de vice-président principal de la gestion de l'intégration et de l'excellence commerciale depuis le début de 2018. Mark a, à son actif, plus de 25 ans d'expérience éprouvée dans la direction d'intégrations et de transformations commerciales à grande échelle chez des clients figurant sur la liste Fortune 200, car il a été directeur de l'exploitation de plusieurs sociétés internationales de conseil en gestion et a eu, par ailleurs, son propre cabinet de conseil en gestion et encadrement. S'exprimant sur ses nouvelles fonctions, M. Womack a déclaré : « Je suis très heureux et enthousiaste à l'idée de succéder à Bob au poste de directeur des affaires et d'apporter une valeur différenciée aux sociétés pharmaceutiques du monde entier grâce à notre société, qui est une grande organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat. AGC Biologics s'attire la confiance des clients et des partenaires et s'impose comme la CDMO phare de l'industrie ».

« Les connaissances et les capacités de dirigeant de Mark permettront à AGC Biologics de continuer à faire croître ses capacités de développement commercial et de son infrastructure. Je suis heureux de continuer à travailler avec Mark dans l'exercice de ses nouvelles fonctions », a déclaré Gustavo Mahler, PDG.

À propos d'AGC Biologics

AGC Biologics est une grande organisation de développement et de fabrication sous contrat (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), qui s'engage fermement à offrir le niveau de service le plus élevé à ses clients. AGC Biologics dispose d'un vaste réseau d'installations respectueuses des bonnes pratiques de fabrication actuelles (BPFA) aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous offrons une expertise sectorielle approfondie, des solutions et des technologies novatrices et des services personnalisés pour la fabrication à grande échelle et conforme aux BPFA de produits thérapeutiques à base de protéines, allant du stade préclinique à la production commerciale, pour les systèmes mammaliens et microbiens. Nous nouons des partenariats exceptionnellement solides avec nos clients, et nous ne perdons jamais de vue notre engagement à fournir un approvisionnement fiable et conforme en substances médicamenteuses, en temps voulu. Vous en saurez plus en cliquant sur www.agcbio.com.

Coordonnées de contact pour les médias chez AGC Biologics :

Diane Hunt, MBA

Responsable mondiale du marketing et de la communication

Courriel : dhunt@agcbio.com

