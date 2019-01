Microland annonce des nominations au niveau de la haute direction





Extension de l'équipe de direction mondiale en Inde et aux États-Unis

Microland, le chef de file indien en matière de transformation numérique des TI, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mahesh Nagaraj aux fonctions de directeur de la stratégie et de Srikara CR aux fonctions de directeur général adjoint pour les services professionnels mondiaux et les préventes, en vue d'accélérer sa croissance comme partenaire de la transformation numérique des entreprises mondiales.

Mahesh sera basé à Bangalore et jouera un rôle central dans la formulation et la mise en oeuvre de la vision stratégique de Microland, qui consiste à être un partenaire privilégié des entreprises mondiales en matière de transformation numérique. Srikara, basé à Dallas (États-Unis), jouera un rôle de direction important en matière d'organisation des services professionnels mondiaux de Microland et d'architecture des solutions et des services de nouvelle génération de la société devant permettre d'accélérer les processus de transformation numérique des entreprises.

Mahesh est un cadre chevronné dans le domaine des TI, fort de 26 ans d'expérience dans le secteur. Il a occupé plusieurs postes de direction dans des entreprises de services technologiques de premier plan. Srikara est un dirigeant technologue dans le domaine des TI, disposant de 28 ans d'expérience dans le secteur, principalement dans les services mondiaux d'infrastructures dans les secteurs d'activité verticaux.

Pradeep Kar, le fondateur, président et directeur général de Microland Limited, a déclaré : « Mahesh et Srikara renforcent considérablement l'équipe de direction de Microland. Mahesh apporte une expérience sans équivalent dans le domaine des services technologiques dans les secteurs d'activité verticaux, ainsi qu'une connaissance claire des activités relatives aux plateformes. Ses compétences stratégiques et opérationnelles sont un formidable atout pour Microland, dans la mesure où nous continuons d'accélérer l'approche numérique de nos clients. Dans ce monde nouveau, un nombre croissant de missions sont portées par des démonstrations de faisabilité et des projets qui se convertissent finalement en activités numériques. Et au fur et à mesure que nous avançons dans cette démarche avec nos clients, la vente consultative comprenant l'expertise du domaine, a pris une grande importance. L'expérience avérée de Srikara dans la création de solutions innovantes, la gestion de missions de conseil au niveau international, la rationalisation des activités et la mise en place d'équipes hautement performantes dans les secteurs d'activité verticaux, sera éminemment importante pour Microland. »

Mahesh a déclaré à propos de cette nomination : « C'est grisant de rejoindre Microland, toujours aux avant-postes du paysage technologique constamment changeant ces 29 dernières années. L'objectif de Microland d'accélérer l'approche numérique de ses clients, en tirant parti des plateformes d'automatisation et d'intelligence artificielle reconnues dans le secteur, lui confère un avantage indéniable et unique sur le marché. Je suis absolument ravi d'intégrer ce cadre de travail innovant, réactif et méritant dans sa version actuelle, à savoir un accélérateur numérique pour les entreprises mondiales. »

Concernant ses nouvelles fonctions, Srikara a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Microland, qui se développe plus vite que ses homologues du secteur, grâce à ses services de pointe et à sa philosophie reposant sur les employés et les clients. La société dispose d'une équipe dirigeante mondiale extrêmement talentueuse et ses activités en matière de gestion du personnel sont reconnues et à la pointe du secteur. J'ai hâte de diriger l'organisation des services professionnels mondiaux, pour poursuivre et renforcer la croissance continue de Microland et être le partenaire privilégié des entreprises mondiales pour la transformation numérique des infrastructures. »

À propos de Microland

Microland accélère le processus de transformation numérique des entreprises mondiales, ce qui permet à celles-ci d'offrir à leurs clients des résultats commerciaux à forte valeur ajoutée. Basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 100 professionnels répartis dans ses bureaux en Australie, en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Microland permet aux entreprises du monde entier de gagner en réactivité et en innovation, en intégrant de nouvelles technologies et en appliquant l'automatisation, l'analyse et l'intelligence prédictive à leurs processus commerciaux. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.microland.com.

