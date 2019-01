La Banque de l'infrastructure du Canada nomme David Morley au poste de chef des affaires publiques et des communications





TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Pierre Lavallée, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada, est fier d'annoncer que David Morley se joint à l'organisation en tant que chef des affaires publiques et des communications. La nomination entre en vigueur aujourd'hui.

M. Morley possède une grande expérience de travail dans les secteurs publics de l'infrastructure et des partenariats publics-privés. Tout récemment, il était vice-président principal pour la stratégie et les communications à Infrastructure Ontario, où il a dirigé une équipe responsable des affaires de l'entreprise, des communications et de l'engagement auprès des parties intéressées externes et des collectivités.

« Grâce à sa connaissance approfondie du secteur public et des infrastructures, David est un ajout de taille à notre équipe de direction, a affirmé M. Lavallée. Il saura diriger l'équipe des affaires publiques et des communications alors que nous continuons de développer des partenariats en vue de construire des infrastructures dans l'intérêt du public. »

Avant de travailler pour Infrastructure Ontario, M. Morley a travaillé comme conseiller auprès des gouvernements de l'Ontario, du Manitoba et du Canada et a participé à l'édition 2017 de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership.

À propos de la Banque de l'infrastructure du Canada

La Banque de l'infrastructure du Canada attire des investisseurs privés et institutionnels et co-investit avec eux dans de nouveaux projets d'infrastructure qui permettront de générer des revenus et qui seront dans l'intérêt du public. En misant sur le savoir-faire et les capitaux du secteur privé, la Banque de l'infrastructure du Canada contribue à offrir davantage d'infrastructures pour les Canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez cib-bic.ca.



SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 10:00 et diffusé par :