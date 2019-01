Neptune reçoit une licence de Santé Canada l'autorisant à transformer le cannabis





LAVAL, Québec, January 7, 2019 /PRNewswire/ --

Neptune Wellness Solutions Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT) est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a reçu sa licence de Santé Canada, l'autorisant à transformer le cannabis.

« En 2017, nous nous sommes lancés dans une nouvelle vision stratégique visant à bien positionner la Société sur des marchés en plein essor tels que le marché licite du cannabis et à devenir un leader mondial en termes d'extraction, de purification et de formulation de produits différenciés à valeur ajoutée. Depuis lors, nous avons mis en oeuvre une feuille de route soigneusement planifiée pour adapter notre importante capacité de fabrication à la production, décrocher des contrats commerciaux pluriannuels avec de grandes entreprises comme Canopy Growth et élargir nos relations stratégiques ; dans ce but, nous avons récemment démarré un accord de collaboration avec Lonza, un leader du marché mondial, portant sur la production de gélules uniques à valeur ajoutée. Nous nous accompli tout cela en suivant les différentes étapes du processus d'octroi de licences. Aujourd'hui, détenant notre licence de transformation de Santé Canada, nous faisons notre entrée officielle sur le marché de grande envergure du cannabis et sommes tout à fait prêts à commencer à commercialiser nos capacités d'extraction. Cette formidable réalisation reflète le professionnalisme et l'expérience de notre équipe, dirigée par Michel Timperio, qui s'implique pleinement et est enthousiaste à l'idée de commencer à satisfaire dès maintenant la promesse de notre vision. Par ailleurs, nous sommes très heureux d'être l'une des rares entreprises québécoises à avoir reçu une licence de Santé Canada et nous avons hâte de contribuer à ce secteur émergent dans notre province », a déclaré Jim Hamilton, président-directeur général de Neptune.

La licence de Santé Canada permet à Neptune de manipuler du cannabis séché, de fabriquer et de purifier des extraits de cannabis et de l'huile de cannabis, et de vendre ses services à d'autres titulaires de licence. Comme les activités de production devraient débuter très prochainement dans les installations de Neptune situées à Sherbrooke (Québec), qui sont respectueuses des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et couvrent une superficie de 50 000 pieds carrés (environ 4 600 mètres carrés), la Société compte bien être à même de générer des recettes des accords d'approvisionnement existants et de conclure d'autres attentes sous peu.

Neptune est bien partie pour compléter son investissement en capacité de phase II d'ici mars 2019, ce qui portera la capacité d'entrée de ses installations à 200 000 kg de cannabis séché, alors qu'elle est actuellement de 30 000 kg. Neptune se placera ainsi parmi les plus importants transformateurs de cannabis au Canada, présentant un très grand potentiel d'expansion de la capacité de l'usine de Sherbrooke à hauteur de 6 000 tonnes métriques pour répondre à la demande mondiale pour des produits médicaux à base de cannabis. La collaboration avec Lonza portant sur la production de gélules uniques à valeur ajoutée, alliée à d'importantes capacités de fabrication, permettra à Neptune de transformer sa stratégie de prestataire de services à d'autres titulaires de licence en une stratégie de fournisseur de produits de cannabis différenciés, destinés aux clients au Canada. La Société demande actuellement à Santé Canada une autorisation supplémentaire pour pouvoir commercialiser des produits à base de cannabis afin de compléter la licence de transformation, ce qui lui permettra de distribuer directement aux consommateurs et aux patients des produits finis à base de cannabis.

« Neptune vit un moment passionnant, car notre ambition de redéployer nos compétences principales vers des catégories de produits qui captivent le grand public, en créant et en apportant des formulations différenciées sur le marché en plein essor du cannabis devient une réalité. L'expertise scientifique que Neptune se forge depuis longtemps dans la formulation de produits de santé naturels étaye notre capacité à fournir des formulations de qualité exceptionnelle à nos entreprises clientes. La licence de transformation accordée par l'agence nous met sur une nouvelle trajectoire de croissance et place Neptune comme un fournisseur de produits extraits du cannabis sur ce grand segment de marché mondial en pleine croissance », a conclu M. Hamilton.

À propos de Neptune Wellness Solutions Inc.

Neptune Wellness Solutions est une entreprise spécialisée dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Forte de décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels auprès de l'industrie licite du cannabis, Neptune est autorisée par Santé Canada à transformer le cannabis pour produire des extraits et des huiles de cannabis dans ses installations qui couvrent 50 000 pieds carrés (environ 4 600 mètres carrées) et qui sont situées à Sherbrooke, au Québec. Puisant dans son expertise scientifique et technologique, Neptune sert de prestataire de services auprès de titulaires de licences dans le cadre d'une stratégie de croissance en plusieurs phases, axée sur la mise au point de produits différentiés et à valeur ajoutée qui sont destinés aux marchés canadiens et mondiaux du cannabis. Les activités de Neptune englobent également la formulation, le développement et la commercialisation de solutions nutritionnelles clés en main et d'ingrédients brevetés tels que MaxSimil®, ainsi que d'une large gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospecti fs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques ou réels constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et du Canada. Ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs inconnus susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels de Neptune et les résultats historiques ou tout résultat futur exprimé ou sous-entendu dans ces énoncés prospectifs. En plus des énoncés qui décrivent explicitement ces risques et incertitudes, les lecteurs sont invités à considérer les énoncés où figurent les termes « estimer », « opinion », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « prévoir », « fera », « ferait » ou « planifier » comme des énoncés incertains et prospectifs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations ou des énoncés concernant notre capacité à développer, produire, fournir, promouvoir ou générer avec succès des revenus issus de la vente de produits à base de cannabis sur le marché licite du cannabis.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés dans leur intégralité par la présente mise en garde et la section « Mise en garde contre les informations prospectives »(Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information) contenues dans le dernier formulaire annuel d'information en date de Neptune (« l'AIF »), qui fait également partie du dernier rapport annuel de Neptune déposé sur le formulaire 40-F et qui est disponible sur le site de SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com/, sur le site d'EDGAR à l'adresse http://www.sec.gov/edgar.shtml et dans la rubrique « Investisseurs » du site de Neptune à l'adresse http://www.neptunecorp.com/. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits en date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont également assujettis à d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics sur les valeurs mobilières déposés par Neptune auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes sur les valeurs mobilières. Des informations supplémentaires sur ces hypothèses et ces risques et incertitudes figurent dans l'AIF sous la rubrique « Facteurs de risque ».

Ni le NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Neptune Wellness Solutions :

Mario Paradis

Vice-président et directeur financier,

+1-450-687-2262, poste 236

m.paradis@neptunecorp.com



Contact des relations avec les investisseurs (Canada) :

Pierre Boucher,

MaisonBrison

+1-514-731-0000

pierre@maisonbrison.com



Contact des relations avec les investisseurs (États-Unis) :

Jody Burfening / Carolyn Capaccio

LHA, IR

+1-212-838-3777

jburfening@lhai.com / ccapaccio@lhai.com



Demandes d'informations des médias :

Neptune Wellness Solutions

Caroline Lavoie

+1-514-781-4501

c.lavoie@neptunecorp.com



Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 09:41 et diffusé par :