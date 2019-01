Airbiquity s'associe à NXP Semiconductors pour les logiciels OTA et la gestion des données avec des processeurs de réseaux de véhicules





SEATTLE, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Airbiquity®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, et NXP Semiconductors ont annoncé l'intégration du logiciel par liaison radio (OTA) OTAmaticTM (OTA) et de l'offre de traitement de données d'Airbiquity avec la carte d'évaluation (EVB) de traitement de réseau de véhicules (VNP) de NXP.

Les véhicules connectés et les systèmes de véhicules autonomes exigent de plus en plus souvent de faire appel à des logiciels, à des unités de commande électroniques (ECU) et à des microprocesseurs sophistiqués. En raison de la subtilité et de la complexité croissantes de la gestion des mises à jour logicielles et de la collecte de données pour des millions de véhicules à travers le monde, ces véhicules nécessitent l'utilisation de processeurs de réseau de véhicules ultraperformants en même temps qu'une solide solution de logiciel OTA et de gestion des données.

Cette intégration met en avant l'interopérabilité entre les capacités d'offre de services OTA cloud d'Airbiquity et la plateforme VNP de prochaine génération de NXP qui gère plusieurs ECU pour toute une série de scénarios de campagne de mises à jour logicielles et de cas d'utilisation OTA pour les constructeurs automobiles et leurs équipementiers. Ensemble, les technologies de type automobile seront la principale passerelle ECU/OTA pour des mises à jour logicielles et une collecte de données efficaces, sûres et hautement évolutives pour plusieurs ECU.

« La carte d'évaluation de traitement de réseau de véhicules de NXP exploite les données de véhicules connectés pour permettre de nouveaux flux de revenus et réduire les coûts des constructeurs automobiles », explique Brian Carlson, directeur de la gestion des gammes de produits pour la connectivité automobile et la sécurité chez NXP. « Enfin, les constructeurs automobiles disposent d'une plateforme de type automobile qui réunit le traitement des applications et le traitement en temps réel des réseaux de véhicules avec une accélération Gigabit Ethernet pour révolutionner les passerelles pour une nouvelle ère des services de véhicules. »

« La solution OTAmatic d'Airbiquity offre des services à la pointe du secteur pour les mises à jour logicielles et la collecte de données par liaison radio qui s'adaptent et évoluent selon les besoins uniques de chaque constructeur automobile », ajoute Keefe Leung, directeur de la gestion des produits chez Airbiquity. « S'associer à NXP pour intégrer OTAmatic sur leur plateforme VNP est un complément naturel avec sa vaste prise en charge du matériel existant pour les architectures automobiles aussi bien existantes que futures. La solution OTA intégrée prévalidée réduit le risque pour les clients et sert de puissante plateforme d'innovation pour l'élaboration de services renforcés pour l'avenir. »

Airbiquity et NXP Semiconductors feront la démonstration de cette intégration de technologie conjointe et de solution OTA à l'occasion du CES 2019 qui se tiendra à Las Vegas (Nevada) sur le site d'exposition de NXP Semiconductors au stand n° CP-18 au CES Central Plaza.

Pour de plus amples informations sur Airbiquity et OTAmatic, rendez-vous sur www.airbiquity.com. Pour de plus amples informations sur NXP Semiconductors et la plateforme VNP EVB, rendez-vous sur www.nxp.com/vnp.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial du secteur des services de véhicules connectés, et une société pionnière dans le développement et la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite la plateforme de prestation de services de véhicules connectés basée dans le cloud la plus avancée du secteur, Choreotm, et prend en charge tous les cas d'utilisation majeurs, tels que la mise à jour des logiciels par liaison radio (OTA) et la gestion des données. Travaillant aux côtés d'Airbiquity, les constructeurs et fournisseurs automobiles déploient des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, exploitables et sécurisés, qui répondent aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com, ou rejoignez la conversation sur @Airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

CONTACT :

Shelby Simonson

Airbiquity PR

1-206-264-8220

media@airbiquity.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 09:27 et diffusé par :