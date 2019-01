Le Programme de donneurs Gift of Life est aux États-Unis celui qui permet de sauver le plus de vies





La région bat deux records nationaux en 2018

Le plus de donneurs d'organes et de greffes d'organes

PHILADELPHIE, 7 janvier 2019 /CNW/ - Parmi les 58 services d'approvisionnement en organes (SAO) des États-Unis et pour la 11e année consécutive, le Programme de donneurs Gift of Life se classe au premier rang des SAO du pays après avoir coordonné le plus grand nombre de greffes d'organes.

Le Programme Gift of Life a battu deux records nationaux en 2018, soit ceux des plus importants totaux de dons et de greffes d'organes jamais enregistrés en une seule année par un SAO basé aux États-Unis. La région Gift of Life a mené le pays dans les catégories suivantes :

Dons d'organes -- dons vitaux coordonnés reçus de 615 donneurs d'organes

-- dons vitaux coordonnés reçus de 615 donneurs d'organes Organes transplantés -- dons découlant de 1 671 organes transplantés

Le nombre de dons annuels de Gift of Life (55 donneurs d'organes par million d'habitants) ainsi que le nombre de greffes annuelles (149 transplantations par million d'habitants) figurent parmi les plus élevés au monde.

« Nous sommes tellement fiers de desservir une communauté qui, année après année, est la plus généreuse de la nation », a indiqué le président et chef de la direction de Gift of Life, Howard M. Nathan. Gift of Life dessert 11,2 millions de personnes habitant la moitié est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey ainsi que le Delaware.

En 2018, Gift of Life a également récupéré des tissus de 2 503 donneurs, y compris de 1 368 donneurs de tissus musculosquelettiques et de 2 009 donneurs de cornées. Les dons qui améliorent la qualité de vie profitent à plus de 100 000 personnes et incluent des dons d'os pour soigner les blessures orthopédiques et sportives, de valvules cardiaques pour réparer les défauts de naissance mettant la vie en danger, de peau pour permettre des chirurgies reconstructives et guérir les patients brûlés et de cornées pour offrir le cadeau de la vue.

« Notre communauté comprend la responsabilité humaine fondamentale qui consiste à aider son prochain. S'inscrire pour devenir un donneur d'organes et de tissus est l'un des gestes de bonté les plus nobles que l'être humain puisse poser », a poursuivi Nathan. « Chacun de ces donneurs d'organes et de tissus ainsi que leur famille ont acquiescé avec altruisme à une demande de don dans une période de deuil afin de pouvoir sauver ou améliorer la vie des autres. » Écoutez l'histoire d'une famille dans cet entretien avec la mère d'un donneur qui a perdu son fils adolescent dans un accident tragique : https://www.donors1.org/life-after-loss-anthonys-story/

Chef de file en développement communautaire

Dans son travail visant à sauver des vies, Gift of Life collabore avec 130 hôpitaux de soins de courte durée et 15 centres de transplantation à l'échelle de sa région. « Le personnel de Gift of Life et les équipes de soins intensifs travaillent côte à côte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer que le don est un choix offert aux familles », mentionne Richard D. Hasz, vice-président des services cliniques. « Le dévouement et la compassion dont ils font preuve tandis qu'ils prodiguent des soins aux familles durant tout le processus de don et de transplantation sont tout à fait exceptionnels. » Ces importants partenariats ont permis de bâtir une culture de dons extrêmement robuste dans toute la région Gift of Life. Grâce à sa récompense Gift of Life, l'organisme reconnaît annuellement les hôpitaux qui parrainent le don d'organes. Écoutez les gagnants du prix de cette année tandis qu'ils réfléchissent aux soins qu'ils prodiguent aux familles et à leur travail au sein de Gift of Life : https://www.donors1.org/gift-of-life-and-hap-southeast-connect-honor-hospitals/

À l'heure actuelle, 114 000 personnes attendent une greffe d'organe aux États-Unis, et chaque jour, 20 personnes décèdent durant cette période d'attente. Dans la région Gift of Life, environ 5 200 hommes, femmes et enfants sont en attente d'une greffe vitale. Écoutez cet entretien qui raconte l'histoire de l'attente et de la perte vécues par une famille, et qui met en lumière le besoin d'inscriptions plus nombreuses au registre des donneurs : https://www.giftoflifefamilyhouse.org/gift-of-life-family-house-the-transplant-vigil-diane-bottinos-story/

Donate Life America estime que le nombre de vies sauvées doublerait annuellement si tous les donneurs potentiels s'y inscrivaient. L'an dernier, plus de 34 000 greffes vitales ont eu lieu aux États-Unis. Dans la région Gift of Life, le nombre d'inscriptions varie entre un faible taux de 31,8 % (comté Philadelphia) et un taux élevé de 59,2 % (comté Centre) tandis que le taux moyen est de 47,9 % pour l'ensemble de l'État. Le taux d'inscription moyen s'élève à 40,2 % dans le sud du New Jersey et à 52 % au Delaware.*

« Notre communauté devrait être fière de la façon dont nous menons le pays en matière de vies sauvées par le don d'organes », a mentionné Maître Jan L. Weinstock, vice-présidente de l'administration et avocate générale de Gift of Life, « mais nous ne devons pas oublier que l'écart entre le nombre de personnes en attente d'un organe et celles qui reçoivent une greffe demeure très important. Il est urgent que plus de personnes s'inscrivent comme donneurs d'organes pour aider à combler ce vide et à sauver plus de vies. »

Il ne faut que 30 secondes pour s'inscrire à l'adresse donors1.org.

Chef de file en soutien aux patients et aux familles

De plus en plus de familles se rendent à Philadelphie pour obtenir des soins liés aux transplantations. La Maison de la famille Gift of Life fournit un hébergement, des repas et des services de soutien abordables aux patients transplantés et à leurs familles qui n'habitent pas la région. En 2018, le personnel et les bénévoles de la Maison de la famille Gift of Life ont fourni 10 025 nuits d'hébergement avec soins à 17 594 invités, ont servi 35 188 repas et ont offert 1 144 navettes vers et de l'hôpital. Depuis sa fondation en juillet 2011 et grâce à un soutien communautaire, la Maison de la famille a offert 56 925 nuits d'hébergement à 104 842 invités, servi au-delà de 209 684 repas et distribué plus de 7,5 millions de dollars à des familles pour des soins non indemnisés. En 2018, son taux d'occupation atteignait 91,51 %, ce qui signifie que la maison a fonctionné à pleine capacité pendant plusieurs nuitées. Pour lui permettre de desservir un plus grand nombre de familles, la Maison de la famille a récemment lancé sa campagne Room to Grow. https://support.giftoflifefamilyhouse.org/campaign/room-for-more-campaign-for-gift-of-life-family-house/c211275

Des événements comme les Jeux américains Donate Life Transplant célèbrent le succès des dons et des greffes d'organes. Les athlètes qui y participent sont des donneurs vivants ainsi que des receveurs d'organes et de tissus. Gift of Life parraine cet extraordinaire événement depuis sa création en 1982. En août 2018, l'équipe Gift of Life de Philadelphie était encore une fois la plus importante et celle ayant remporté le plus de médailles parmi toutes les équipes s'étant déplacées à Salt Lake City, Utah, pour cet événement bisannuel. Écoutez ce jeune membre de l'équipe de Philadelphie parler avec reconnaissance de sa seconde chance à la vie : https://www.donors1.org/onyi-sprinting-ahead-after-transplant/

Chef de file en innovation et en défense des droits

L'organisme Gift of Life est reconnu internationalement pour son leadership et pour la bourse qu'il octroie dans le domaine des dons d'organes et de tissus. Depuis sa création en 2004, l'Institut Gift of Life est un chef de file mondial dans l'enseignement des dons d'organes et de tissus, ayant formé près de 9 500 professionnels provenant de 39 pays -- notamment de l'Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, du Japon, du Mexique, des Philippines et des Émirats arabes unis. L'Institut a également présenté 380 ateliers destinés aux 58 SAO et à de multiples banques de tissus.

Le Registre international de greffes après grossesse (TPR) de l'Institut se concentre sur l'étude de la parentalité après une transplantation ainsi que sur les effets des médicaments sur la fertilité et la grossesse. Depuis 1991, le TPR a suivi plus de 4 600 femmes enceintes greffées, partageant des renseignements avec d'innombrables transplantés et leurs équipes soignantes aux prises avec des décisions relatives à la planification familiale. Le TPR est le seul registre de ce genre au monde. Son équipe a présenté le fruit de ses recherches dans plus de 560 publications à comité de lecture et durant des forums universitaires aux quatre coins de la planète.

Champion d'un meilleur accès aux dons d'organes et de tissus, l'organisme Gift of Life a été l'un des moteurs du Donate Life Act de 2018. Il s'agissait de la plus importante refonte des lois touchant les donneurs d'organes en Pennsylvanie en près de 25 ans. Le projet de loi visait à augmenter les dons d'organes et de tissus ainsi qu'à faire connaître davantage le sujet tant au public qu'aux professionnels.

À propos du Programme de donneurs Gift of Life

Le programme de donneurs Gift of Life est un service d'approvisionnement en organes à but non lucratif désigné par le gouvernement fédéral qui dessert 11,2 millions de personnes habitant la moitié est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey ainsi que le Delaware. Son nombre de dons figure parmi les plus élevés au monde. Depuis 1974, l'organisme Gift of Life a coordonné plus de 47 000 greffes d'organes, et près d'un million de greffes de tissus ont été rendues possibles grâce à la générosité de donneurs et à celle de leurs familles. Un donneur d'organes peut sauver la vie de huit personnes tandis qu'un donneur de tissus peut améliorer la vie de plus de 75 autres. Pour des renseignements supplémentaires ou pour s'inscrire au registre, visitez le site donors1.org.

*Note de l'éditeur :

Le taux d'inscription des donneurs est disponible pour la plupart des pays.

