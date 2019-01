MATRO GBJ, authentique révélation, lauréat des BAZZAR Jewelry Awards





BEIJING, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Les prix BAZZAR Jewelry 2018 et la Nuit de la joaillerie se sont achevés le 19 décembre. Cet événement de joaillerie, connu comme The Academy Awards for Advanced Jewelry (Prix académique pour la joaillerie de pointe), réunissait un grand nombre d'étoiles et de célébrités. MATRO GBJ, l'authentique révélation, a non seulement fait l'unanimité parmi les étoiles et les icônes de la mode, mais également remporté le Annual Fun Design Award.

Starry Night, de MATRO GBJ, étincelant lors de l'événement

BAZZAR Jewelry, le célèbre magazine chinois spécialiste de la mode et de la joaillerie, a piloté et créé de nombreuses manifestations relatives à la joaillerie traditionnelle ces dix dernières années. Outre les traditionnels BAZZAR Jewelry Awards, le Annual Fun Design Award a été créé cette année pour donner de l'allant aux jeunes marques de joaillerie qui bouleversent les règles établies et innovent dans la conception de bijoux. Starry Night, un collier en saphir de MATRO GBJ, a remporté le Annual Fun Design Award, grâce à son design magistral et à sa fabrication parfaite. Jennifer, une créatrice experte en bijoux chez JYE, a créé Starry Night. Lors d'un vol de nuit, elle a été fascinée par le ciel bleu nuit et le scintillement des étoiles. Elle a intégré les innombrables étoiles du pendentif royal en saphir - qui symbolise la tranquillité et l'immensité - à Starry Night. JYE a reçu de nombreux prix de joaillerie de classe mondiale, dont JCK.

De la joaillerie du monde entier, à l'avant-garde de la mode en la matière

Outre Starry Night, MATRO GBJ propose des milliers de merveilleuses créations dans ses boutiques, où sont réunis et exposés des bijoux de différentes marques de différents créateurs. C'est l'atout exclusif de MATRO GBJ par rapport aux marques à concepteur unique.

MATRO GBJ accueille plus de 15 marques britanniques, françaises, canadiennes et d'ailleurs, de différents styles. Ces marques mondiales exceptionnelles de joaillerie se trouvent dans un seul et même endroit en Chine -- chez MATRO GBJ. L'enseigne s'attache à rendre disponible un plus grand nombre de marques internationales de joaillerie aux clients chinois et à soutenir activement toutes les marques internationales souhaitant faire leur entrée sur le marché local.

MATRO GBJ est une marque jeune et innovante, la première à utiliser le mode du négoce de bijoux sous douane, pour proposer à ses clients de la joaillerie étrangère raffinée à des prix raisonnables. Ce mode unique intègre les achats en ligne et hors ligne, à l'étranger et dans le pays, et entend offrir aux clients locaux un grand nombre de choix de bijoux, tout en aidant les marques étrangères à s'implanter dans le pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/804634/MATRO_GBJ_awards.jpg

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 08:09 et diffusé par :