Déclaration du premier ministre à l'occasion du Noël orthodoxe





OTTAWA, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Noël orthodoxe :

« Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes au Canada et à travers le monde se réuniront pour célébrer Noël.

« Noël nous donne l'occasion d'exprimer notre reconnaissance pour les nombreuses bénédictions dans nos vies et de partager notre chance avec les autres. Ces célébrations nous rappellent l'importance de promouvoir la compassion, l'ouverture et l'inclusion dans nos foyers, nos milieux de travail, nos écoles et nos communautés.

« J'encourage tous les Canadiens à profiter de ce moment de l'année pour répandre la joie et la gentillesse auprès de leurs voisins, aider ceux qui sont dans le besoin et faire preuve de compassion envers les plus vulnérables ici et ailleurs dans le monde.

« J'invite également les Canadiens à réfléchir aux contributions importantes que les chrétiens orthodoxes ont apportées à notre pays. Chaque jour, les chrétiens orthodoxes à travers le pays aident à bâtir un avenir meilleur et plus prospère pour tous.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un joyeux Noël à tous ceux qui le célèbrent, ainsi que santé, paix et bonheur en cette période des Fêtes. »

