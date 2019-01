Subway(MD) Canada lance les nouveaux Rapido Grillés, une gamme de sandwichs à savourer #SansSeRuiner





Le géant du sandwich présente une offre valeur alléchante pour répondre à la demande des Canadiens pour des options de sandwichs à prix budget

TORONTO, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Les restaurants SubwayMD lancent les nouveaux Rapido Grillés à 4 $, un choix gagnant pour économiser à l'heure du lunch sans faire de compromis en matière de qualité et de goût. La collection des Rapido Grillés Subway à 4 $ comprend trois délicieuses variétés, préparées avec des lanières de poulet assaisonnées, de la dinde 100 % canadienne ou du rosbif 100 % canadien. Garnis de légumes frais et de fromage fondu, ils sont servis chauds sur un pain ciabatta grillé juste à point.

Les résultats d'un sondage récemment conduit par l'agence d'analyse de marchés Ipsos indiquent que les Canadiens paient en moyenne 7,50 $ pour un sandwich ou un plat principal dans les restaurants à service rapide et que huit répondants sur dix accueilleraient favorablement un sandwich ou plat principal de qualité à 4 $. Et les Canadiens ne sont pas prêts à sacrifier la saveur et la qualité des ingrédients. La collection des Rapido Grillés met l'accent sur la qualité et la saveur de ses délicieux sandwichs chauds offerts au prix modique de 4 $.

« Nous croyons qu'on devrait pouvoir bien manger sans se ruiner », commente la directrice principale du marketing Cristina Wells. « Chez SubwayMD, nous savons que notre clientèle sait reconnaître la valeur et ne fait pas de compromis en matière de qualité. C'est pour cette raison que nous avons créé la collection des Rapido Grillés à 4 $. »

Les Rapido Grillés sont offerts pour un temps limité dans les restaurants SubwayMD participants d'un bout à l'autre du Canada. La collection comprend trois succulentes variétés :

Le Rapido Grillé au poulet , servi sur un pain ciabatta grillé à la perfection et garni de tendres lanières de poulet légèrement assaisonnées, de légumes frais et de fromage, le tout nappé de notre succulente sauce aïoli.





, servi sur un pain ciabatta grillé à la perfection et garni de tendres lanières de poulet légèrement assaisonnées, de légumes frais et de fromage, le tout nappé de notre succulente sauce aïoli. Le Rapido Grillé au rosbif est le choix valeur par excellence! Ce savoureux sandwich chaud servi sur pain ciabatta grillé est préparé avec notre rosbif 100 % canadien, garni de légumes frais et de fromage et rehaussé d'une touche de notre sauce aïoli.





est le choix valeur par excellence! Ce savoureux sandwich chaud servi sur pain ciabatta grillé est préparé avec notre rosbif 100 % canadien, garni de légumes frais et de fromage et rehaussé d'une touche de notre sauce aïoli. Si vous avez envie d'une option plus légère, mais tout aussi savoureuse, essayez notre Rapido Grillé à la dinde. Ce délicieux sandwich est préparé avec de la dinde 100 % canadienne, des légumes frais et du fromage, sans oublier notre fameuse sauce moutarde fumée au miel, le tout servi un pain ciabatta et grillé juste à point.

Des chiffres :

Les millénariaux disent dépenser en moyenne 8 $ pour un sandwich ou un plat principal, soit 70 sous de plus que la génération X ou les baby-boomers.





Près de la moitié des Canadiens (46 %) affirment que le prix est le facteur le plus important au moment de décider de leur commande, et le tiers (36 %) d'entre eux privilégient la qualité des ingredients





Les résidents de l' Ontario (51 %), de l' Alberta (51 %) et du Canada atlantique (51 %) sont plus enclins à indiquer que le prix est le facteur le plus important dans le choix du repas commandé





(51 %), de l' (51 %) et du atlantique (51 %) sont plus enclins à indiquer que le prix est le facteur le plus important dans le choix du repas commandé Les baby-boomers (41 %), la génération X (36 %) et les résidents de la Colombie-Britannique (46 %) sont plus enclins à favoriser la qualité comme facteur déterminant dans le choix d'un repas





Il y a des choses que les Canadiens ne sont pas prêts à sacrifier à l'achat d'un repas à prix budget. Le goût figure en tête de liste : quatre Canadiens sur dix (39 %) affirment ne pas être disposés à sacrifier le goût, alors que 26 % d'entre eux ne se disent pas prêts à faire des compromis sur la qualité des ingrédients

Le lancement des nouveaux Rapido Grillés à 4 $ est soutenu par une campagne de publicité nationale à la télé, en radio et dans les médias numériques, qui se déroulera du 2 janvier au 4 février. Plusieurs agences collaborent au lancement. Les relations publiques et les médias sociaux ont été confiés à Veritas Communications. La création publicitaire a été réalisée par Dentsubos. Carat et iProspect ont coordonné tous les placements médias.

Pour obtenir plus d'information au sujet de SUBWAYMD Canada, visitez le www.subway.com; joignez-vous à la communauté virtuelle de SUBWAYMD Canada au www.facebook.com/SubwayCanada ou suivez @SUBWAYCanadaFr, #SansSeRuiner.

À propos des restaurants SUBWAYMD

SubwayMD offre une fraîche solution de rechange à la restauration rapide traditionnelle et sert tous les jours 7 millions de sandwichs préparés sur commande. La clientèle canadienne peut choisir parmi 1,4 milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pains cuits le jour même. Les propriétaires franchisés des quelque 3 200 restaurants SubwayMD du Canada sont fiers de leur intégration dans les collectivités où ils exercent leurs activités, assurant plus de 30 000 emplois dans une multitude de collectivités d'un bout à l'autre du pays.

L'expérience SubwayMD est également offerte en ligne au http://www.Subway.com et par l'entremise de l'application SubwayMD App, déjà en fonction dans plusieurs marchés et disponible dans l'App Store Apple et Google Play.

La société, fondée il y 52 ans par Fred DeLuca à l'âge de 17 ans avec un ami de la famille, le Dr Peter Buck, est toujours une entreprise familiale, avec plus de 21 000 franchisés dans des collectivités des quatre coins du monde.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2019 Subway IP LLC.



À propos de l'enquête

Ces données sont tirées d'un sondage mené par Ipsos entre le 11 et le 12 décembre 2018 pour le compte de Subway Canada. Ce sondage en ligne a été réalisé par l'intermédiaire du site Ipsos i-Say, le panel en ligne national d'Ipsos, auprès de 1 000 Canadiens de 18 ans et plus. Les résultats proviennent d'un échantillon établi selon la méthode des quotas pondérés afin d'assurer que sa composition reflète celle de la population adulte du Canada selon les données du dernier recensement, afin de représenter une approximation de l'univers dont il est tiré. La précision des sondages Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. La marge d'erreur du sondage est de ±3,5 %, dans 19 cas sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si l'ensemble de la population canadienne avait pris part au sondage. Cet intervalle de crédibilité est plus grand pour les sous-groupes de la population. Tous les sondages et enquêtes sur échantillons peuvent être sujets à d'autres sources d'erreurs, y compris, de façon non limitative, aux erreurs de couverture et de mesure.

SOURCE SUBWAY Canada

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :