Marché Goodfood annoncera ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice financier 2019 et tiendra son assemblée générale annuelle





MONTRÉAL, 07 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. ("Marché Goodfood" ou "la compagnie") (TSX: FOOD) publiera ses résultats financiers pour son premier trimestre de l'exercice financier 2019 le lundi 14 janvier 2019, après la fermeture des marchés financiers. Jonathan Ferrari, chef de la direction, Neil Cuggy, président & chef des opérations, et Philippe Adam, chef de la direction financière de Marché Goodfood, tiendront une conférence téléphonique à 5:00 p.m. (HE) cette même journée pour présenter les résultats.

La compagnie a également annoncé qu'elle tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 15 janvier 2019 à 11:00 a.m. HE.

Renseignements sur la conférence téléphonique :

Quand : Le 14 janvier 2019 à 5:00 p.m. (HE)

Numéro à composer : 877-223-4471 ou 647-788-4922

Enregistrement de la conférence disponible jusqu'au 28 janvier 2019

1-800-585-8367 ou 416-621-4642

Pour écouter la conférence et visionner la présentation, cliquez sur le lien suivant : http://www.gowebcasting.com/9834

Le code d'accès de la conférence est le 4172529.

Assemblée générale annuelle :

Quand : Le 15 janvier 2019 à 11:00 a.m. (heure de l'est)

Lieu: Fasken Martineau, 800 Victoria Square, bureau 3700, Montréal, Québec

Les présentations seront disponibles sur le site de Marché Goodfood : https://www.makegoodfood.ca/fr/investisseurs/evenements

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood est un chef de file canadien des solutions de repas à domicile. La Société livre chaque semaine à ses abonnés tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de l'entreprise est de simplifier la préparation cuisine, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir : cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnés sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La compagnie prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. Le siège social de la compagnie se situe à Montréal, Canada. En date du 30 novembre 2018, Marché Goodfood comptait 126 000 abonnés. https://www.makegoodfood.ca

Pour plus de renseignements :

Investisseurs Médias Philippe Adam, chef de la direction financière

1 (855) 515-5191

IR@makegoodfood.ca

Philippe Letarte, Consultant

(438) 499-8504

pletarte@national.ca

