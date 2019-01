Décembre 2018 : Progrès continuels en matière d'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 7 janv. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral maintient fermement son engagement à mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant des réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

L'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a présenté la mise à jour suivante dans le cadre du rapport périodique du Ministère sur l'accès à l'eau potable.

Le 11 décembre, la Première Nation Xeni Gwet'in en Colombie-Britannique a levé l'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans la réserve indienne de Lohbiee n o 3. Un nouveau système de traitement de l'eau produit de l'eau potable salubre. L'avis était en vigueur depuis mai 2001.

Le 17 décembre, Cat Lake, en Ontario, a levé l'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable au Children's Healing Centre. Un nouveau système de traitement de l'eau a été remis en état et en service afin de fournir de l'eau potable. L'avis était en vigueur depuis octobre 2006.

Le 20 décembre, Weenusk, en Ontario, a levé l'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable du réseau d'aqueduc public Peawanuck. Des améliorations au réseau permettent de fournir de l'eau potable. L'avis était en vigueur depuis février 2006.

De plus, trois avis à court terme sur la qualité de l'eau potable à risque de devenir des avis à long terme ont été levés :

Le 12 décembre, Mishkeegogamang, en Ontario , a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable après avoir effectué des réparations à l'usine de traitement d'eau. L'avis était en vigueur depuis mai 2018.

Le 17 décembre, la Première Nation Woodland en Alberta a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable du centre communautaire. L'avis était en vigueur depuis août 2018.

Le 20 décembre, la Première Nation Okanese en Saskatchewan a levé un avis à court terme sur la qualité de l'eau potable après des réparations mineures au système de traitement de l'eau. L'avis était en vigueur depuis mars 2018.

En outre, la Première Nation de Grassy Narrows a décidé de désactiver son système de puits à eau (no 17219). Le puits faisait l'objet d'un avis sur la qualité de l'eau potable depuis le 24 mai 2013. Comme ce puits n'est plus utilisé, il n'apparaît plus dans les rapports des avis à long terme sur la qualité de l'eau potable. Services aux Autochtones Canada continue de travailler avec la Première Nation pour lever les trois autres avis à long terme sur la qualité de l'eau des réseaux publics dans la communauté. On prévoit que ces avis seront levés d'ici mars 2020.

Depuis novembre 2015, 78 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves ont été levés. Les travaux sont déjà en cours pour mettre fin aux 62 avis à long terme restants et empêcher que des avis à court terme ne deviennent des avis à long terme.

Citations

« En décembre 2018, le progrès s'est poursuivi alors que d'autres avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves ont été levés. Il reste encore du travail à abattre, alors que nous nous engageons à lever les 62 avis retants d'ici mars 2021. J'encourage tous les Canadiens à suivre les travaux en cours à cette adresse : www.canada.ca/eau-dans-reserves ».

L'honorable Jane Philpott, C.P., députée

Ministre des Services aux Autochtones



Faits en bref

Un avis concernant la qualité de l'eau potable devient un avis à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an.

Le nombre d'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable des réseaux publics dans les réserves a diminué pour passer de 105 en novembre 2015 à 62 en date du 31 décembre 2018, après qu'on ait levé 78 de ces avis, ajouté 36 avis et désactivé un avis. En collaboration avec les Premières Nations, le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à tous les avis à long terme touchant les réseaux publics dans les réserves d'ici mars 2021.

Depuis novembre 2015, 95 avis à court terme sur la qualité de l'eau potable, dont la durée variait de 2 à 12 mois, ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Le budget de 2016 prévoyait des investissements de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans dans l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a investi 49,1 millions de dollars de plus sur trois ans en vue de l'accès à l'eau potable salubre.

Le budget de 2018 prévoit un montant supplémentaire de 172,6 millions de dollars sur trois ans pour accélérer la levée des avis concernant la qualité de l'eau potable et veiller à ce que davantage de projets d'infrastructure puissent être réalisés avant 2021. Le budget de 2018 propose également un soutien pour la réparation des réseaux d'alimentation en eau qui présentent un risque élevé, des initiatives en matière de recrutement, de formation et de maintien des effectifs, et l'établissement de modèles novateurs de prestation de services gérés par les Premières Nations.

Liens connexes

