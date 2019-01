mPrest s'associe avec Southern Company pour la modernisation du réseau et les applications intelligentes distribuées d'énergie





ATLANTA et TEL AVIV, Israël, January 7, 2019 /PRNewswire/ --

Le projet apportera la technologie intelligente du réseau israélien à la société américaine d'énergie de premier plan afin d'améliorer les solutions énergétiques pour les clients

Mprest, une société leader spécialisée dans les logiciels de surveillance critique, de contrôle et d'analyse des données pour l'Internet du marché de l'énergie, et Southern Company (NYSE : SO), la principale société américaine d'énergie, ont annoncé leur association visant à développer et mettre en oeuvre une solution permettant d'améliorer la résilience, l'efficacité et la flexibilité du système de distribution solide de Southern Company.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/546428/mPrest_Logo.jpg )

Les applications intelligentes du réseau du « système des systèmes » de mPrest répondent directement aux défis de l'évolution de l'industrie énergétique, dont notamment la décentralisation rapide des réseaux, les changements marqués de la demande énergétique, les phénomènes météorologiques extrêmes et les menaces vis-à-vis de la sécurité informatique.

Comme première étape du partenariat, Southern Company et mPrest ont reçu une subvention de BIRD Energy, un programme parrainé par le Département américain de l'Énergie, le ministère israélien de l'Énergie, conjointement avec l'Autorité israélienne pour l'innovation et géré par la Fondation binationale Israël/États-Unis pour la recherche et le développement industriels (BIRD) afin de développer un produit de distribution qui transforme les périphériques de réseau en outils entièrement intégrés pour une gestion améliorée aux bords du réseau électrique. Les technologies de distribution comme celles-ci permettent une gestion optimale de la distribution de l'énergie, ce qui entraîne des économies d'énergie et de coûts ainsi qu'une intégration fiable des ressources énergétiques distribuées.

« Southern Company reste à l'avant-garde de l'innovation technologique pour la production, la fourniture et l'utilisation de l'énergie », a déclaré Stan Connally, vice-président exécutif de Southern Company. « Notre partenariat avec mPrest nous permet d'accroître la flexibilité des réseaux et d'améliorer les produits et services que nous proposons à nos clients et aux collectivités. »

« Avec l'évolution des attentes des clients avisés des services publics américains, nous sommes heureux de nous associer à Southern Company pour intégrer la technologie des réseaux avancés », a ajouté Ron Halpern, directeur commercial de mPrest. « Nos produits mènent la révolution intelligente de l'énergie et permettent aux services publics de profiter pleinement des nouvelles capacités de l'Internet industriel des Objets. » Il en résultera un réseau plus intelligent et résilient qui utilise des données pour gérer et exploiter les actifs et l'infrastructure existants.

Le « système des systèmes » de mPrest est basé sur une architecture dynamique et flexible de micro-services qui autorise l'interface rapide des systèmes anciens, combinée à une analyse avancée, à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique afin d'offrir une connaissance stratégique et situationnelle prédictive et en temps réel bien meilleure. Les applications indépendantes de mPrest réduisent les pannes de courant et prédisent la défaillance des actifs, tout en permettant aux services publics de réagir aux changements en temps réel, de réduire les investissements opérationnels, d'améliorer la sécurité, de faciliter l'intégration des ressources énergétiques distribuées (RED) et d'autres technologies habilitantes destinées aux clients. »

À propos de mPrest :

mPrest est un fournisseur mondial de logiciels de suivi, de contrôle et d'analyse des données massives. Mettant à profit la puissance de l'Internet industriel des Objets, le « système des systèmes » intégratif de mPrest est un catalyseur avéré de la transformation numérique des entreprises. Nos solutions de gestion innovantes ont été déployées dans les applications de prochaine génération pour les fournisseurs de services de transmission, les intégrateurs système, les villes intelligentes et les applications IoE (Internet de l'énergie) pour les services publics de fourniture d'énergie, la défense et le HLS. Pour de plus amples informations sur mPrest, consultez http://www.mprest.com.

Contact auprès des médias chez mPrest :

Brandon Weinstock

brandon@headline.media

+1-914-336-4878

Communiqué envoyé le 7 janvier 2019 à 07:00 et diffusé par :