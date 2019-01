Airbiquity s'associe à Teraki pour proposer des logiciels et une gestion des données par liaison radio (OTA) avec le traitement des données à la périphérie





SEATTLE, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Airbiquity®, un leader mondial des services pour véhicules connectés, et Teraki, un leader technologique de l'IA et de l'edge processing (traitement des données à la périphérie du réseau), ont annoncé l'intégration du logiciel par liaison radio (OTA) OTAmaticTM (OTA) et de l'offre de traitement de données d'Airbiquity avec les capacités d'analytique de données de prétraitement de Teraki, offrant aux constructeurs automobiles une solution efficace et précise pour la gestion des véhicules connectés.

Pour pouvoir offrir des systèmes d'aide à la conduite (ADAS), des intégrations V2X (vehicle-to-everything) et des systèmes de conduite autonome, les véhicules connectés font appel à des logiciels, à des unités de commande électronique (ECU), à des capteurs, à des microprocesseurs et à l'analytique de données. Conjugués à la complexité croissante des campagnes de mise à jour logicielle et de gestion des données pour des millions de véhicules en même temps, les constructeurs automobiles ont besoin d'une solution OTA sûre et hautement évolutive avec une analytique de données dynamiquement évolutive et la flexibilité d'un équilibrage entre le traitement des données sur le cloud et dans le véhicule.

Les solutions d'Airbiquity et de Teraki fonctionnent en tandem pour offrir aux constructeurs automobiles la flexibilité d'effectuer une analytique en temps réel dans le véhicule ou sur le cloud. Grâce à la technologie embarquée d'analytique de données de prétraitement de Teraki, les utilisateurs d'OTAmatic peuvent traiter, stocker et envoyer 10 fois plus de données par rapport à d'autres technologies, tout en obtenant les niveaux de précision les plus élevés dans l'analytique de données. En plus de prendre en charge toute une gamme de cas d'utilisation futurs pour accroître les performances et la sécurité des véhicules, cette intégration renforce la satisfaction de la clientèle avec des véhicules connectés, des véhicules autonomes et de nouveaux services de mobilité.

« OTAmatic est une solution puissante qui permet de proposer des services OTA complets, y compris des mises à jour logicielles et la collecte dynamique de données, avec la possibilité de proposer à distance de nouveaux modules d'analytique à la périphérie dans le véhicule », explique Keefe Leung, directeur de la gestion des produits chez Airbiquity. « Teraki offre un module analytique unique à l'écosystème OTAmatic qui accroît la précision des données tout en réduisant les volumes de données en plus d'offrir des algorithmes à la périphérie pour les cas d'utilisation automobiles les plus sophistiqués. »

« Pour nous, cette intégration des modules Teraki pour l'analytique des données à la périphérie avec l'écosystème OTAmatic d'Airbiquity est un nouveau jalon pour notre entreprise », ajoute Daniel Richart, PDG de Teraki. « Nos clients peuvent désormais voir comment nos logiciels d'analytique de données à la périphérie peuvent être installés, mis à jour et gérés avec des volumes élevés. Cela prouve que les clients peuvent aisément déployer la technologie Teraki pour des applications économiques, ultraprécises et riches en données, comme pour la maintenance prédictive et la détection des collisions ? à l'échelle ? ainsi que d'autres nouveaux modèles fondés sur l'IA sur le marché de l'automobile. »

Pour de plus amples informations sur Airbiquity et OTAmatic, rendez-vous sur www.airbiquity.com. Pour de plus amples informations sur Teraki, rendez-vous sur www.teraki.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial du secteur des services de véhicules connectés, et une société pionnière dans le développement et la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite la plateforme de prestation de services de véhicules connectés basée dans le cloud la plus avancée du secteur, Choreotm, et prend en charge tous les cas d'utilisation majeurs, tels que la mise à jour des logiciels par liaison radio (OTA) et la gestion des données. Travaillant aux côtés d'Airbiquity, les constructeurs et fournisseurs automobiles déploient des programmes de services de véhicules connectés hautement évolutifs, exploitables et sécurisés, qui répondent aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com, ou rejoignez la conversation sur @Airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

À propos de Teraki

Teraki propose des logiciels innovants de traitement des données à la périphérie qui répondent à l'explosion de la demande pour les données dans le secteur de l'électronique automobile qui représente 395 milliards de dollars. Son logiciel de traitement intelligent des signaux, fondé sur l'IA, permet de multiplier par 10 les performances des puces, des communications et de l'apprentissage automobiles. Il est ainsi possible de proposer des applications IA ultraprécises à l'échelle et dans des environnements embarqués. Ces gains de performances permettent au secteur automobile de trouver de nouveaux moyens innovants et économiques pour utiliser l'immense quantité de données générées par les capteurs et les unités de commande dans les véhicules (ECU, MCU, TCU) pour accroître la sécurité et l'autonomie des véhicules à des coûts d'exploitation plus bas. Teraki a effectué plusieurs validations de préproduction par de grands constructeurs automobiles, ainsi que des intégrations efficaces sur toute une série de microcontrôleurs. Avec son siège à Berlin, Teraki est une société privée, financée par des investissements de Paladin Capital Group, GPS Ventures GmbH et Deutsche Telekom hub:raum.

