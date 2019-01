Jean-François Pruneau est nommé président et chef de la direction de Vidéotron





MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est fier d'annoncer la nomination de Jean-François Pruneau, à titre de président et chef de la direction de Vidéotron.

« Depuis son arrivée au sein de Québecor en 2001, Jean-François a grandement contribué à la création de valeur pour l'entreprise et ses actionnaires. Notre collaboration a commencé à ce moment, alors que j'étais moi-même président et chef de la direction de Vidéotron. Depuis, je dois dire que j'ai rarement vu un chef de la direction financière avec un sens des affaires et des opérations aussi développé. Grâce à sa vision claire et ses compétences exceptionnelles, il a su développer des stratégies sur mesure pour permettre à Québecor et ses filiales, dont Vidéotron, d'obtenir de solides performances et réaliser notre plan d'affaires ambitieux. J'ai entièrement confiance qu'il est la personne toute désignée pour assurer le succès de Vidéotron dans l'avenir », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« Je suis très heureux de prendre les rênes de Vidéotron, une entreprise qui repousse constamment les limites de l'excellence et qui est reconnue de tous pour offrir le meilleur service à la clientèle. Avec la solide équipe en place, nous continuerons de miser sur l'expérience client, l'innovation et la force de notre convergence. Je suis déterminé à poursuivre la croissance de l'entreprise et à mener Vidéotron vers de nouveaux sommets », a souligné Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Jean-François Pruneau était vice-président principal et chef de la direction financière de Québecor depuis novembre 2010. Il a fait son entrée au sein de l'entreprise en 2001 et a occupé d'abord le poste de directeur, Financement corporatif et trésorier adjoint, puis celui de trésorier et vice-président, Finances de Québecor, Québecor Média, Vidéotron et Corporation Sun Media. En 2015, il s'est mérité le prestigieux prix des As de la finance dans la catégorie « Dirigeant financier d'une grande entreprise ». Depuis 2012, il préside le conseil d'administration et siège au comité exécutif de la Fondation Père Sablon.

Jean-François Pruneau succède ainsi à Manon Brouillette, qui a annoncé son départ le 16 octobre dernier.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

