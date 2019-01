Collins Barrow devient Baker Tilly Canada





WATERLOO, ON, le 7 janv. 2019 /CNW/ - La Coopérative Collins Barrow Nationale Incorporée, le plus important groupe de cabinets indépendants de comptables agréés au Canada, est fière d'adopter le nom et l'identité visuelle de son réseau mondial et de devenir, en ce faisant, la Coopérative Baker Tilly Canada.

En tant que chefs de file dans les domaines de la vérification, de la fiscalité et du conseil au Canada, les vingt cabinets de Baker Tilly Canada desservent des clients basés d'un bout à l'autre de pays depuis très longtemps et le font avec excellence?; ils sont de plus reconnus pour leur dynamisme et leur esprit d'entreprise. La nature unique en son genre du réseau permet à chaque cabinet de conserver son indépendance du point de vue de la propriété et de la gestion tout en ayant une présence nationale et en pouvant investir dans des initiatives à l'échelle du pays.

Au niveau mondial, Baker Tilly Canada est le représentant canadien du réseau international de cabinets comptables et d'entreprises indépendantes Baker Tilly depuis 2009, ce qui lui permet d'offrir à ses clients une plateforme internationale. Baker Tilly International, qui compte des membres à travers 147 territoires et un revenu mondial combiné de 3,4 milliards de dollars (US), est une marque respectée et prospère sur la scène financière mondiale.

Le 3 décembre 2018, Baker Tilly International a lancé une nouvelle marque et une nouvelle identité visuelle passionnantes et dynamiques, qui sont devenues par la suite la pierre angulaire de l'initiative de repositionnement de marque de Baker Tilly Canada. Au coeur de cette évolution, nous retrouvons ce slogan et cet objectif nouveaux et audacieux : «?Maintenant, pour demain?», qui symbolisent son dévouement et son engagement -- à la fois au niveau mondial et national -- à construire des assises robustes pour la croissance pour le présent et l'avenir.

Grant Galbraith, le président national de Baker Tilly Canada, a expliqué l'importance de ce remaniement d'image pour les cabinets et les clients du réseau : «?Notre réseau est appelé à faire preuve de dynamisme et à évoluer, car nous nous vivons dans un environnement financier complexe en constante mutation, tant au niveau national que mondial. Nous sommes vraiment à coeur de continuer à investir dans l'expertise locale et l'excellence du service tout en profitant pleinement des moyens conférés par des perspectives et des relations de calibre mondial. En ce faisant, nous augmentons de manière stratégique la valeur des services offerts à nos clients, quel que soit l'industrie à laquelle ils appartiennent. Notre nouveau nom, notre nouvelle identité et notre nouvelle vision tiennent compte de notre engagement sincère à saisir les occasions de demain dès maintenant.?»

Ted Verkade, le directeur général de Baker Tilly International, était fier de féliciter Baker Tilly Canada pour le repositionnement de son image et pour son engagement envers la croissance. «?L'image nouvellement adoptée par Baker Tilly symbolise la capacité de notre réseau à s'adapter aux besoins en constante évolution de nos clients à travers le monde. Nous investissons dans de belles relations et de belles conversations afin d'assurer à tous de beaux lendemains?», a-t-il déclaré. «?En profitant dès maintenant des occasions de demain et en faisant face dès aujourd'hui aux défis de l'avenir, Baker Tilly Canada deviendra un catalyseur pour l'innovation et la croissance et pour la réussite de ses clients.?»

Baker Tilly Canada continuera à être un groupe de cabinets détenus et exploités de manière indépendante. Le repositionnement d'image tient compte de son engagement à faire partie d'une structure de représentation globale et unifiée, à promouvoir des valeurs fondamentales et à positionner sa marque tout en gardant son indépendance au niveau de sa structure de propriété.

