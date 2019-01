Corporation Financière M.R. accueille Monsieur Martin Girard au sein de l'entreprise financière





Nomination de Monsieur Martin Girard

Corporation Financière M.R. a annoncé aujourd'hui que Monsieur Martin Girard a été nommé au poste de conseiller en sécurité financière, ajoutant son expertise aux autres leaders de l'entreprise québécoise, qui sont Émilie Rousseau et Alexandre Moïse. En plus de son rôle de conseiller en sécurité financière, Monsieur Girard remplit la fonction de conseiller en assurance, en rentes collectives et de représentant en épargne collective.

Martin Girard, basé à Montréal et à Laval, est chargé de fournir aux particuliers et aux entreprises du Québec des solutions d'épargne et de placement avantageuses. Son travail vise à aider les particuliers et les entreprises à optimiser leurs fonds de roulement, à réduire leurs coûts et à atténuer les risques tout en maximisant l'efficacité, la visibilité et le contrôle de l'information de la chaîne logistique financière.

Corporation Financière M.R. accueille avec grand enthousiasme Monsieur Girard. Ses 30 ans d'expérience en tant que directeur de son propre cabinet financier lui permettent de comprendre les enjeux spécifiques des propriétaires de PME, des travailleurs autonomes et des professionnels sur leurs marchés spécifiques. Ses vastes connaissances en développement de marché et des avoirs lui proviennent également des trois certifications qu'il possède ? en sécurité financière, en assurance et rentes collectives, ainsi qu'en épargne collective. Le mandat de Martin Girard est d'aider les clients actuels et futurs de Corporation Financière M.R. à bâtir un patrimoine personnel et d'entreprise solide, que ce soit en vue de le préserver ou de le faire fructifier pour la retraite.

L'engagement de Monsieur Girard envers ses clients et sa communauté cadre parfaitement avec la mission de l'entreprise et de celle ses fondateurs, Madame Émilie Rousseau et Monsieur Alexandre Moïse.

Corporation Financière M.R.

Corporation Financière M.R. est un cabinet, cofondé par les associés Émilie Rousseau et Alexandre Moïse, spécialisé en gestion financière et en gestion du patrimoine autant pour les particuliers que pour les petites et moyennes entreprises.

Corporation Financière M.R. offre un service complet en accompagnant et conseillant justement ses clients. Ce cabinet fait d'ailleurs office de chef de file parmi les sociétés de gestion.

Venez rencontrer notre équipe et discuter de la gestion de votre patrimoine dans nos locaux situés dans le quartier de Westmount à Montréal et à Laval.

