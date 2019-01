Phyn étend la disponibilité de Phyn Plus à travers l'Europe





LAS VEGAS, 7 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Phyn , une société de premier plan produisant des solutions de contrôle de l'eau, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier produit leader du secteur, le Phyn Plus, un assistant et dispositif de fermeture d'eau intelligent, qui sera bientôt disponible à travers l'Europe, à commencer par la Finlande, la France, l'Espagne et la Suède. Phyn Plus est un dispositif de contrôle de l'eau connecté intelligent qui détecte les fuites n'importe où dans votre maison et peut automatiquement couper la conduite d'eau principale pour éviter des dégâts coûteux. Phyn Plus surveille également la consommation d'eau, permettant aux propriétaires de savoir combien d'eau consomment leur maison et leur plomberie afin de les aider à conserver l'eau et à faire des économies. Phyn Plus est le premier appareil du genre à être lancé en Europe.

« S'appuyant sur près d'une décennie de recherche et de développement, Phyn est déterminée à faire avancer sa technologie pour offrir la solution intelligente de contrôle de l'eau et de détection des fuites la plus précise et la plus fiable disponible aujourd'hui sur le marché », a déclaré Ryan Kim, PDG de Phyn. « Notre équipe est enthousiaste à l'idée d'étendre la disponibilité de Phyn Plus à travers l'Europe et d'aider les consommateurs à franchir le pas pour rendre leurs maisons et autres propriétés véritablement intelligentes. En protégeant leur maison des fuites, les utilisateurs peuvent être certains qu'ils contribuent à résoudre le problème mondial de la raréfaction de l'eau. »

Phyn Plus sera disponible à la vente en Finlande, en France, en Espagne et en Suède, et son lancement coïncidera avec sa présentation au salon ISH de Francfort, en Allemagne, le 11 mars. L'ISH est le plus grand salon professionnel au monde axé sur la gestion responsable de l'eau et de l'énergie pour les bâtiments. L'appareil devrait être vendu au prix de 799 ? TTC, installation comprise, à travers le réseau professionnel de partenaires Uponor . Les consommateurs peuvent s'inscrire sur www.phyn.fr pour être les premiers à obtenir Phyn lorsqu'il sera lancé dans leur région.

« Nous sommes ravis de lancer Phyn Plus sur le marché européen avec le soutien de notre réseau de plombiers expérimentés et de spécialistes de l'eau », a déclaré Jyri Luomakoski, président-directeur général d'Uponor. « La technologie de gestion de l'eau intelligente supérieure de Phyn permet à Uponor d'offrir des solutions de contrôle de l'eau pour maisons intelligentes exceptionnelles à travers l'Europe et d'aider de manière proactive les propriétaires à faire passer leur plomberie à l'ère numérique. »

Phyn sera exposée au salon CES sur le stand de Belkin International, au centre des congrès de Las Vegas, hall sud, stand no 30512.

À propos de Phyn

Phyn est une société de premier plan produisant des solutions de contrôle de l'eau intelligentes qui commercialise des solutions aidant les gens à protéger leur maison, conserver l'eau et économiser de l'argent. S'appuyant sur près d'une décennie de recherche et sur des innovations technologiques brevetées, Phyn est en passe de changer la façon dont les consommateurs interagissent avec l'eau et d'aider à résoudre les défis principaux qui menacent l'approvisionnement en eau propre et saine à travers le monde. Phyn est soutenue par Belkin International, un leader international des technologies grand public et des technologies de réseau, de maison intelligente et de ville intelligente, ainsi qu'Uponor, un important fournisseur de plomberie pour espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Uponor Corporation est cotée au Nasdaq Helsinki, en Finlande. Le siège de Phyn se trouve à Torrance, en Californie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phyn.com .

Contact : Debra Benson, 310-452-4446, phyn@illumepr.com

