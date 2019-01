Partout à travers le Québec et le Canada, des personnes courageuses et passionnées parlent à l'unisson pour remettre en question la perception de la maladie d'Alzheimer et mettre un terme à la stigmatisation





MONTRÉAL, le 7 janv. 2019 /CNW Telbec/ - En janvier, au Québec et partout ailleurs au Canada, la population est appelée à souligner le Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. À cette occasion, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer lance pour la deuxième année consécutive, la campagne de sensibilisation: « Oui. Je vis avec l'Alzheimer. Laissez-moi vous aider à comprendre. »

Tout au long de cette campagne, faites la connaissance de personnes uniques et courageuses, touchées par la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neurodégénérative et qui ont accepté de partager leurs histoires. Notre objectif est clair: changer les attitudes à l'égard de la maladie et dissiper la stigmatisation. Il ne fait aucun doute que la maladie d'Alzheimer est une maladie difficile; elle ne constitue cependant qu'un seul aspect de la vie d'une personne. La vie continue après un diagnostic.

La stigmatisation entourant les maladies neurodégénératives est omniprésente. Dans un sondage Léger dévoilé l'année dernière, un Canadien sur quatre déclare qu'il se sentirait honteux ou embarrassé s'il était atteint d'une maladie cognitive, alors qu'une personne sur cinq admet utiliser des paroles désobligeantes ou stigmatisantes à l'égard des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

« Nous sentons un vent de changement dans les attitudes de la population à l'égard des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, se réjouit Sylvie Grenier, directrice générale. Nous sommes convaincus que notre campagne, positive et porteuse d'espoir, saura, par le biais de l'éducation et l'information, éradiquer tous les stéréotypes qui entourent encore trop souvent la maladie d'Alzheimer ».

En plus d'aider les Québécoises et les Québécois à mieux comprendre les maladies cognitives, la campagne, propose une plateforme pour les personnes atteintes qui leur permet de se définir en tant que personne, plutôt que de se laisser définir par la maladie. Les personnes atteintes de maladies neurodégénératives se sont également exprimées de manière forte, en participant à l'élaboration de la première charte des droits des personnes atteintes de maladie neurodégénératives. On se doit de les entendre et de les inclure dans toutes les décisions qui les concernent, pour toujours continuer à améliorer leur qualité de vie.

Tout au long du mois de janvier, la population est invitée à se rendre sur le site Web consacré à la campagne pour lire des histoires fascinantes et aller à la rencontre de personnes qui continuent à vivre malgré la maladie d'Alzheimer. Ils y trouveront aussi des conseils sur comment aider à mettre un terme à la stigmatisation, pourront tester leurs propres attitudes à l'égard des maladies cognitives et télécharger d'autres ressources utiles. Pour en apprendre plus et vous impliquer, visitez www.jevisaveclalzheimer.ca.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 141 000 Québécois atteints de cette maladie. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux conséquences de la maladie d'Alzheimer et contribue à la recherche sur ses causes, ses traitements et sa guérison.

