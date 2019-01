/R E P R I S E -- Début du procès sur l'aide médicale à mourir le 7 janvier/





MONTRÉAL, le 4 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le lundi 7 janvier prochain, au Palais de justice de Montréal, le procès sur la constitutionnalité des lois provinciale et fédérale sur l'aide médicale à mourir débutera. 33 jours d'audition sont prévus au cours des deux mois à venir.

Cette action est menée par monsieur Jean Truchon et madame Nicole Gladu, deux Montréalais atteints de maladies dégénératives qui ne peuvent obtenir l'aide médicale à mourir en vertu de ces lois car ils ne sont pas en fin de vie et leur mort n'est pas raisonnablement prévisible. Ils demandent au tribunal d'autoriser des médecins à leur prodiguer l'aide médicale à mourir et de déclarer invalides et inopérants les articles des deux lois mettant en place ces critères.

Les demandeurs sont représentés par une équipe d'avocats du cabinet Ménard, Martin avocats dirigée par Me Jean-Pierre Ménard, Ad. E.

Date : 7 janvier 2018



Heure : 9h30



Endroit : Palais de justice de Montréal

1 rue Notre-Dame Est, Montréal



Salle : 16.05

L'audition est ouverte aux membres du public.

